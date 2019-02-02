أمريكا تنسحب من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى مع #روسيا

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت واشنطن الجمعة أنها ستنسحب من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى المبرمة مع موسكو أثناء الحرب الباردة بحجة انتهاك موسكو للمعاهدة. وقال الرئيس الإميركي دونالد ترامب في بيان إنه ابتداء من السبت “ستعلق الولايات المتحدة كافة التزاماتها بموجب معاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة والبدء في عملية الانسحاب من المعاهدة والتي ستكتمل خلال ستة أشهر، إلا إذا عادت روسيا للالتزام بالمعاهدة وتدمير جميع الصواريخ والمنصات والمعدات التي تنتهكها”.

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