لبنان يعلن تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري

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أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الخميس، تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، برئاسة سعد الحريري، لتنهي 9 أشهر من المشاورات والخلافات الشاقة. جاء تشكيل الحكومة اللبنانية، وفق ما أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل من القصر الرئاسي، من 30 وزيرا يمثلون مختلف القوى السياسية الكبرى في البلاد، بينهم 4 نساء في سابقة هي الأولى من نوعها، بعد خلافات سياسية على تقاسم الحصص ووسط خشية من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد. وقال الحريري، في كلمة له إن حكومته ملتزمة بالإصلاحات وتحمل المسؤوليات، مشيرا إلى تحديات اقتصادية واجتماعية وخدمية وأمنية كبيرة تنتظر حكومته.
وبدأت النقاشات بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية عقب الانتخابات البرلمانية، التي جرت في مايو الماضي، وهي الأولى منذ 9 سنوات، وكان هدفها توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية الرئيسية في لبنان حسب التوازن الطائفي الدقيق. وانعكست المخاوف على الاقتصاد وعلى وجه الخصوص على السندات اللبنانية وأسعارها. وحذر
وبدأت النقاشات بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية عقب الانتخابات البرلمانية، التي جرت في مايو الماضي، وهي الأولى منذ 9 سنوات، وكان هدفها توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية الرئيسية في لبنان حسب التوازن الطائفي الدقيق.
وانعكست المخاوف على الاقتصاد وعلى وجه الخصوص على السندات اللبنانية وأسعارها.
وحذر صندوق النقد الدولي في يونيو من أن هناك حاجة ملحة لوضع القطاع المالي في لبنان على أسس مستدامة.
وكان الاتحاد العمالي العام في لبنان، دخل في إضراب وطني شامل، 4 فبراير الجاري، لإطلاق صرخة بعنوان "تشكيل حكومة" لإنقاذ الشعب اللبناني، تشارك فيه كل القطاعات والمؤسسات والإدارات العامة والمصانع والمتاجر، والنقابات والاتحادات.
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