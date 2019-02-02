أستراليا تعترف بقتل 18 مدنيا بالعراق في ضربات جوية

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كشفت وزارة الدفاع الأسترالية اليوم الجمعة، أنها نفذت ضربة جوية في العراق خلال شهر يونيو من عام 2017 تسببت في مقتل ما يقرب من 18 مدنيا، وذلك بعد تحقيق استمر عاما. وأوضحت الوزارة في بيان أوردته صحيفة "ذا أستراليان" على موقعها الإلكتروني، أن طائرتين أستراليتين من طراز سوبر هورنيت أسقطتا في شهر يونيو من عام 2017 قنابل على مبنى وفناء بعدما طلبت قوات الأمن العراقية المساعدة لضرب حي في غرب الموصل كان مقاتلو "داعش" قد أقاموا مواقع فيه، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 18 مدنيا.
ولفتت وزارة الدفاع الأسترالية، إلى أنه لم توجد معلومات استخباراتية محددة تشير إلى أنه كان هناك مدنيون في المواقع المستهدفة، معتبرة في الوقت ذاته أنه كان من المستحيل التأكد في ظل الظروف الملحة التي كانت تواجهها القوات العراقية في ذلك الوقت.وقال المارشال بسلاح الجو ميل هوبفيلد في بيان "لقد حددنا في نهاية
ولفتت وزارة الدفاع الأسترالية، إلى أنه لم توجد معلومات استخباراتية محددة تشير إلى أنه كان هناك مدنيون في المواقع المستهدفة، معتبرة في الوقت ذاته أنه كان من المستحيل التأكد في ظل الظروف الملحة التي كانت تواجهها القوات العراقية في ذلك الوقت.
وقال المارشال بسلاح الجو ميل هوبفيلد في بيان "لقد حددنا في نهاية المطاف أن من الممكن أن تحالفنا أسقط دون قصد قتلى مدنيين خلال تلك الضربات.. مقتل أي مدني أمر يبعث على الأسف الشديد ونتعامل مع كل المزاعم بجدية شديدة".
وأستراليا جزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش في العراق وسوريا، حيث نفذ التحالف 32397 ضربة في العراق وسوريا بين أغسطس 2014 ونهاية 2018، ويقدر بأن ما لا يقل عن 1190 مدنيا قتلوا "دون قصد" في تلك الفترة.
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