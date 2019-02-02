انت الان تتابع السلطة الفلسطينية تضحي بدولارات أمريكا لتجنب «أتكا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المساعدات الأمريكية لأجهزة الأمن الفلسطينية ستتوقف بناء على طلب الفلسطينيين، وذلك تجنبا لتعرضهم لدعاوى قضائية بعد تطبيق قانون مكافحة الإرهاب الجديد بواشنطن.

يبدو أن السلطة الفلسطينية استشعرت الخطر من قانون أمريكي جديد لمكافحة الإرهاب أقره الكونجرس أكتوبر الماضي والذي ستطبق قوانينه على أي حكومة تتلقى تمويلا من أمريكا والذي سيدخل حيز التنفيذ غدا الجمعة الأول من فبراير. الحكومة الفلسطينية طلبت من الإدارة الأمريكية وقف كل المساعدة المقدمة لأجهزتها الأمنية خوفا من الدعاوى القضائية التي ستنتج عن قانون مكافحة الإرهاب الجديد "أتكا"، بزعم دعم الإرهاب والمثول أمام المحاكم الأمريكية بسبب الدعم السابق للإرهاب، حيث تواجه السلطة احتمال رفع قضايا عليها من قبل أسر ضحايا أمريكيين في هجمات فلسطينية في السابق.

فصياغة هذا القانون ترجع إلى دعاوى مدنية رفعتها عائلات ضحايا ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في محاكم الولايات المتحدة، تزعم أن السلطة سهلت واشتركت في تلك الهجمات. دعم مالي بهدف سياسي ومن ثم رفضت السلطة الفلسطينية أي مساعدات من أية جهة قد تكون دعما ماليا هدفه سياسي، فإذا حصلت السلطة على

فصياغة هذا القانون ترجع إلى دعاوى مدنية رفعتها عائلات ضحايا ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في محاكم الولايات المتحدة، تزعم أن السلطة سهلت واشتركت في تلك الهجمات.

دعم مالي بهدف سياسي

ومن ثم رفضت السلطة الفلسطينية أي مساعدات من أية جهة قد تكون دعما ماليا هدفه سياسي، فإذا حصلت السلطة على دولار واحد من المساعدات الأمنية فإنه يمكن للمواطنين الأمريكيين مقاضاتها.

أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أعلن أن المساعدات الأمريكية لأجهزة الأمن الفلسطينية ستتوقف الجمعة بناء على طلب الفلسطينيين، وذلك تجنبا لتعرضهم لدعاوى قضائية.



وقال عريقات "لا نريد تلقي أي أموال إذا كانت ستتسبب في مثولنا أمام المحاكم". مضيفا "نحن لا نسعى وراء أي شيء. لقد اتخذ الأمريكيون قرارهم لكننا سنواصل المشاركة في مكافحة الإرهاب في المنطقة"، بحسب "الفرنسية".

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وعلى مدار العام الماضي، عمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تخفيض مئات الملايين من الدولارات المدخرة لدعم برامج عدة ومساعدات للفلسطينيين. ولكن المجال الوحيد الذي لم يعمد ترامب المساس به هو المساعدات الأمنية، وبسبب أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تعمل في الضفة الغربية بالتنسيق مع جيش الاحتلال لإحباط الهجمات "الإرهابية".

"القانون الجديد سيقلل بشكل جوهري من المساعدات الأمريكية الخارجية وفي جميع أنحاء العالم". جملة قالتها لارا فريدمان، رئيسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط ومقرها واشنطن محذرة العالم مما سيحدث مستقبلا.



وأوضحت فريدمان أنه على الرغم من أن التشريع تم إعداده خصيصا لإلحاق الضرر بالسلطة الفلسطينية؛ فإنه قد يؤدي إلى وقوع دعاوى قضائية واسعة النطاق ضد أي بلد آخر يتلقى مساعدة من واشنطن.

السلطة أمام خيارين

ومع تطبيق هذا القانون كان أمام السلطة الفلسطينية خياران وهو إما أن تتوقف عن تلقي أي مساعدات من الولايات المتحدة وهذا أمر سيسبب ضررا لأجهزتها الأمنية التي تعتمد على الدعم الأمريكي، أو ستستمر في تلقي ذلك الدعم وتواجه خطر الدعاوى القضائية الضخمة التي ستجعلها تفلس، فالدعوة القضائية المرفوضة العام الماضي ومن قبل المحكمة العليا طلبت مليار دولار من التعويضات من السلطة.

فخلال العام الماضي، رفضت المحكمة العليا الأمريكية النظر في دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية وكان من بين تلك الدعاوى التي قدمها المواطنون الأمريكان باعتبارهم ضحايا الهجمات "الإرهابية" الفلسطينية خلال الانتفاضة الثانية، لكن الاستئناف في تلك القضايا أبطل القرارات على أساس أن المحاكم الأمريكية تفتقر إلى الاختصاص القضائي على السلطة الفلسطينية.

ولكن القانون الجديد سيغير هذا الوضع القائم، وسيسمح للمحاكم الأمريكية بالتعامل مع تلك الدعاوى القضائية في المستقبل، بشرط واحد: أن تقبل السلطة الفلسطينية المساعدات المالية من الحكومة الأمريكية، بحسب صحيفة "الحدث".

وتتفاوت الأرقام المعلنة حول قيمة المساعدات الأمريكية لأجهزة الأمن الفلسطينية والتي تتراوح بين 35 مليون دولار و50 مليون دولار.



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ويبدو أن السلطة الفلسطينية ستواجه معضلة خلال هذا العام مع وقف تلك المساعدات ويتوقع مراقبون أن تكون نتيجة تلك الخطوة "الإفلاس"، بحسب "هآرتس".

في المقابل يرى مسؤولون فلسطينيون أن توقف المساعدات الأمريكية للأجهزة الأمنية بالتأكيد سيؤثر في إمكانياتها وتطورها، لكن تم البدء في البحث عن مصادر تمويل أخرى.