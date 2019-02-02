«دبي للثقافة» تختتم «ليلة الأفكار» في متحف الاتحاد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي اختتام نسخة العام 2019 من فعالية «ليلة الأفكار» التي تم تنظيمها في متحف الاتحاد بدبي، بالتعاون مع المعهد الفرنسي في الإمارات.
حضر الفعالية التي حملت عنوان «مواجهة تحديات عصرنا الحالي»، عدد من كبار الشخصيات، بينهم الشيخة نوار القاسمي مديرة التطوير بمؤسسة الشارقة للفنون، والشيخة نورة المعلا مديرة مراكز الفنون في مؤسسة الشارقة للفنون، وراجا ربيعة، القنصل العام للجمهورية الفرنسية في دبي.
وقال سعيد النابودة، المدير العام بالإنابة لهيئة الثقافة والفنون في دبي: حققت «ليلة الأفكار» الأهداف المنشودة منها، فهي استقطبت أبرز المفكرين والفاعلين في قطاعات مهمة من دبي وخارجها، وكانت الحلقة النقاشية بمثابة جلسة عصف ذهني قدم خلالها المشاركون أفكاراً سباقة، لتعزيز استخدام التكنولوجيا في المتاحف، وإيجاد الآليات المثالية لدعم السياحة الثقافية في الإمارات. وناقش المتحدثون المشاركون في الجلسة النقاشية، بمن فيهم الدكتور نوح رافورد، رئيس العمليات في «مؤسسة دبي للمستقبل» وهاني عصفور، عميد مشارك بمعهد دبي للتصميم والابتكار، وروي آميت، رئيس التقنيات الرقمية والوسائط المتعددة في «اتحاد المتاحف الوطنية - القصر الكبير» (فرنسا)، ولانا شما، مديرة البرامج العامة في «فن جميل»، مواضيع التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.
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