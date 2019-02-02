ترحيب داخلي ودولي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت:”الخليج 365”



اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون أن تشكيل الحكومة الجديدة هو تجديد للثقة بالوطن بعد الاختلال الذي حصل نتيجة التأخير في تأليفها، مشيراً إلى أن هذا التأليف أنعش الأسواق المالية ولاسيما أسواق سندات لبنان السيادية الدولارية ورفعها إلى أعلى مرتبة منذ شهر يوليو/‏ تموز 2018، فيما توالى الترحيب الداخلي والعربي والدولي بتشكيل الحكومة الجديدة، في حين حذرت واشنطن «حزب الله» الإرهابي من استغلال وزارة الصحة لصالحه.

وتوالت ردود الفعل اللبنانية والدولية المرحبة بالتشكيل، حيث اعتبر وزير الخارجية جبران باسيل ان تكتله حصل على 11 وزيراً في الحكومة، معتبراً أن البلد ارتاح عندما خرجنا من واقع الانقسام العمودي، بينما بارك رئيس الحزب «الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط، للحريري تشكيل الحكومة بعد جهد جهيد. وهنأ مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان الرئيس الحريري، وتمنى له وللوزراء في حكومته التوفيق والنجاح. ووجه البطريرك بشارة الراعي التهنئة إلى الرئيسين عون والحريري بتأليف الحكومة الجديدة. وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، عن ترحيبه بتشكيل الحكومة اللبنانية، مهنئاً الرئيس الحريري على نجاحه في إدارة مشاورات التشكيل الحكومي بحكمة واقتدار وصولاً إلى تشكيل الحكومة الجديدة، ومتمنياً للحكومة النجاح والتوفيق في مهمتها وفي الوفاء بمسؤولياتها تجاه كافة أبناء الشعب اللبناني.

وأصدرت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية فيدريكا موجريني، بياناً «رحبت فيه بتشكيل الحكومة»، واصفة إياها بأنها «خطوة إيجابية بالغة الأهمية بالنسبة إلى استقرار لبنان». ورحّب الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتشكيل الحكومة، مجدداً في بيان صادر عن الإليزيه أمس التزامه سيادة لبنان واستقراره وأمنه، مؤكداً أهمّية سياسة النأي بالنفس ومكافحة الإرهاب.

ورحبت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أمس، بتشكيل الحكومة والنجاح في إنجاز الماراثون السياسي الذي استمر لمدة ثمانية شهور، من أجل المواءمة بين أعضاء الهيئة العليا للسلطة التنفيذية في لبنان. ونقلت «رويتر» عن مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية تحذيره ل «حزب الله» من «استغلال توليه وزارة الصحة لتحويل الأموال لصالحه». وجاءت تصريحات مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون تمويل الإرهاب، مارشال بيلينغسليا، بعد يوم من تشكيل حكومة لبنانية جديدة، الخميس. وتحدث بيلينغسليا إلى الصحفيين المحليين في السفارة الأمريكية في بيروت، قائلا: «إذا رأينا أن حزب الله يستغل الوزارات لنقل الأموال وجداول أعمال إرهابية أخرى، عندها ستكون هناك مشاكل كبيرة، حسب ما نقلت صحيفة «ديلي ستار» الناطقة بالإنجليزية. ورفض المتحدث توضيح ما ستفعله وزارة الخزانة الأمريكية في هذه الحالة.