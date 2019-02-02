طيران الإمارات توفر 150 وجهة في 86 دولة لركاب الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقّعت طيران الإمارات والناقلة، الصينية «تشاينا ساذرن إيرلاينز» مذكرة تفاهم بشأن إبرام اتفاقية مشاركة في الرموز، ما سيتيح للمسافرين من الصين إلى الشرق الأوسط وإفريقيا اكتشاف مزيد من الوجهات.

وسوف توفر رحلات الرمز المشترك مع «تشاينا ساذرن إيرلاينز»، التي تتخذ من جوانتشو مقراً لعملياتها، إمكانية مواصلة سفر ركاب طيران الإمارات إلى ثماني مدن إضافية في الصين كخطوة أولى، (رهن الموافقة الحكومية).

وسوف يحظى المسافرون من الصين بخيارات مواصلة السفر إلى أكثر من 150 وجهة في 86 دولة تخدمها طيران الإمارات برحلات مباشرة، مع توقف قصير في دبي، مثل الرياض وجدة والدمام ومسقط والكويت ومصر في الشرق الأوسط، وسيشيل في المحيط الهندي، ولاجوس في إفريقيا.

وسيتمكن العملاء من شراء تذاكر لرحلاتهم كاملةً مع الناقلتين باستخدام حجز واحد، وتذكرة واحدة، واستلام الأمتعة في وجهاتهم النهائية.

وقال عدنان كاظم، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة التخطيط والشؤون الدولية: يسرنا أن نتعاون مع «تشاينا ساذرن إيرلاينز» وأن نتيح لعملائنا الاستفادة من خيارات سفر إضافية إلى ثماني مدن صينية، عبر جوانتشو. وسوف نوسّع من خلال هذه الشراكة نطاق تواجدنا في الصين التي نخدمها برحلات مباشرة إلى كل من بكين وشنغهاي وجوانتشو، كما سنوفر لعملاء الناقلة الصينية إمكانية السفر بسهولة إلى وجهات في الشرق الأوسط وإفريقيا وغيرها باستخدام حجز واحد وتذكرة واحدة. وأضاف عدنان كاظم: تعد هذه الاتفاقية حدثاً بارزاً لطيران الإمارات، حيث إننا نوقع للمرة الأولى اتفاقية مشاركة في الرموز مع ناقلة صينية. وتعد «تشاينا ساذرن إيرلاينز» أكبر ناقلة جوية في الصين من حيث عدد الركاب، لذلك نحن متحمسون لنشهد على ما ستؤول إليه هذه الشراكة.

وقال هان ونشانج، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «تشاينا ساذرن إيرلاينز» القابضة: يشكل تعزيز التعاون استراتيجية شركتنا على المدى الطويل. ويسرنا التعاون مع طيران الإمارات التي ستصبح أول شريك لنا في الشرق الأوسط، خصوصاً أننا في طور بناء شراكات جديدة في جميع أنحاء العالم. وسوف نعمل على توسيع نطاق هذه الشراكة مستقبلاً لكي تشمل عمليات الشحن ومزايا المسافرين الدائمين وإمكانية الدخول إلى الصالات في المطارات وغيرها.