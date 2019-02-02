شكرا لقرائتكم خبر عن شهر الابتكار..إعداد جيل قادر على تغيير إيجابي في الحياة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت، أمس الجمعة، من العاصمة أبوظبي، فعاليات «شهر الإمارات للابتكار»، وتتواصل حتى 28 فبراير/شباط الحالي، في كافة إمارات الدولة، بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع في العديد من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى نشر ثقافة الابتكار كأساس لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة.

ويعكس «شهر الإمارات للابتكار» توجهات دولة الإمارات في تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع، وإعداد جيل من المبتكرين القادرين على إحداث تغيير إيجابي في حياة الإنسان ومستقبله، كما يشكل نموذجاً للتكامل، وتضافر الجهود بين الحكومة والمجالس التنفيذية في الإمارات، ورواد القطاع الخاص والمؤسسات العلمية والأكاديمية، في تنظيم الحدث الوطني الأكبر من نوعه؛ لتعزيز ثقافة الابتكار في كافة المجالات.

وتتوزع فعاليات «شهر الإمارات للابتكار» على أربع مراحل؛ تشمل كافة أنحاء الدولة؛ حيث تنطلق في العاصمة أبوظبي من 1 -7 فبراير/شباط، ثم في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين من 8-14 فبراير، وتتنقل إلى رأس الخيمة والفجيرة من 15 إلى 21 فبراير، لتختتم في دبي من 22 -28 فبراير.

تتضمن الفعاليات الرئيسية، ورش عمل وتدريبات في مختلف المجالات التكنولوجية المتخصصة؛ مثل: الأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي، والحلول المالية، إضافة إلى استضافة متحدثين متخصصين في مجالات متعددة.

كما تتضمن الفعاليات، «منصة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي» التي ستشكل إضافة نوعية لفعاليات كل إمارة، وتوحد الجهود لإيصال رسالة الابتكار، كما يعود «فلاح» الطائرة دون طيّار، أيقونة الشهر وهويته المرئية، التي ستحلق في سماء الإمارات؛ لترصد الإنجازات المبتكرة، وتنقل صورة حية للفعاليات باستخدام تكنولوجيا «عين الصقر»، فيما سيشهد افتتاح فعاليات كل أسبوع استعراضات «سكاي دايف دبي». وأكدت المجالس التنفيذية للإمارات، أن «شهر الابتكار» سيشهد فعاليات نوعية؛ من حيث المحتوى القوي، والتجارب المبتكرة المتميزة والأفكار الخلّاقة، التي ستدعم الهدف الرئيسي للشهر؛ بتعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية الابتكار، وأثره في مستقبلهم.

أحمد مبارك المزروعي: فرصة مثالية

وقال الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: «إن الابتكار يُعدّ الوسيلة المثلى؛ لمواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم اليوم المملوء بالفرص والتحديات، ويمثل فرصة مثالية؛ لتعزيز ريادة دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل الحكومي».

وأضاف المزروعي؛ بمناسبة انطلاق فعاليات «شهر الإمارات للابتكار» في دورته الرابعة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،: «إن مسيرة التنمية المباركة في دولة الإمارات التي أرسى قواعدها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تضع في أولوياتها التجديد المتواصل القائم على الإبداع والابتكار، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله؛ لتعزيز تنافسية دولة الإمارات في مجالات التنمية، علاوة على دعم مكانتها المميزة كوجهة عالمية للإبداع والابتكار».

عبد الله البسطي: استشراف المستقبل

من جهته، أشار عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي إلى أن فعاليات «شهر الإمارات للابتكار» تعكس حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على تعزيز ثقافة الابتكار كنهج للعمل؛ لاستشراف المستقبل؛ وبناء غد أفضل للأجيال القادمة، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بضرورة تبني سبل التفكير الابتكاري؛ لضمان استدامة مسيرة الازدهار والتنمية، والاستعداد لتحديات المستقبل.

سلطان بن بطي: الابتكار عمل مؤسسي

من جهته، أكد المستشار سلطان بن بطي المهيري الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة الشارقة، أن الإمارة تترجم برامجها وأهدافها وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتسعى إلى تحويل الابتكار لعمل مؤسسي، تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع، كما تسعى إلى تأسيس منهج عمل لجميع الجهات الحكومية والأكاديمية في الإمارة، وتشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع؛ لتشكيل منظومة عمل موحدة تعتمد على الابتكار كأساس للتطوير وكأسلوب حياة يومي.

وقال: «إن الفعاليات التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الإمارة، على مدار سبعة أيام، تركز على محاور الطاقة المتجددة والاستدامة، والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا كممكنات».

سعيد المطروشي: الابتكار سمة الحكومة

وأشاد الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي في عجمان ب«شهر الإمارات للابتكار»، وقال: «بات الابتكار من سمات حكومة دولة الإمارات؛ بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة».

وأضاف المطروشي: «تسعى حكومة عجمان المحلية بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، إلى نشر ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي؛ عبر تبني أبرز الممارسات وأحدثها؛ للمساهمة في رفع الأداء الفعّال للدوائر المحلية، والمتوافق مع الأجندة الوطنية».

حميد الشامسي: تعزيز مكانة الدولة

أكد حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، أن «شهر الإمارات للابتكار» يدعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ويسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار.

وأكد الشامسي تضافر جهود الحكومة على المستويين الاتحادي والمحلي لتنظيم فعاليات «شهر الإمارات للابتكار» بطريقة متميزة تحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة، مشيراً إلى أن إمارة أم القيوين ستشهد تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة وورش العمل.

محمد خليفة: ممارسة ريادية

من جهته: أكد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة، أن تخصيص دولة الإمارات شهراً للابتكار على مستوى الدولة، إنما يعد إحدى الممارسات الريادية التي أرستها القيادة الرشيدة؛ لتتميز بها الدولة على مستوى العالم، والتي أسهمت في دعم وتعزيز استراتيجية الإمارات الوطنية للابتكار، وترسيخ نهج الابتكار. وأشار إلى أن خطة إمارة رأس الخيمة للتفاعل مع هذه المناسبة؛ تعكس مدى اهتمام مختلف المؤسسات الحكومية والاجتماعية، ومنشآت القطاع الخاص، ومختلف شرائح وقطاعات المجتمع في الإمارة بالمشاركة الفعالة في هذه التظاهرة الابتكارية.

سعيد الضنحاني: الابتكار مفهوم حياة

وأكد محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري رئيس اللجنة المحلية المنظمة ل«شهر الإمارات للابتكار» 2019 في إمارة الفجيرة، أهمية تعزيز معنى الابتكار وممارسته كمفهوم حياة.

وقال الضنحاني، «إن القيادة الرشيدة متمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة؛ تحرص على دعم الابتكار والمبتكرين.

وأوضح: إن«شهر الإمارات للابتكار» في الفجيرة هذا العام سينظم تحت شعار: «نبتكر لعالم أفضل»، تزامناً مع إعلان عام 2019 في دولة الإمارات عاماً للتسامح؛ وذلك من خلال 50 فعالية متنوعة تستهدف جميع فئات المجتمع.

هدى الهاشمي: ثقافة مجتمعية

من جهتها، أكدت هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن«شهر الإمارات للابتكار» يجسد رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تكريس الابتكار ثقافة مجتمعية، ومنهج عمل حكومي.