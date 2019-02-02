شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة يعزز صدارته للدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:زيدان الربيعي

فاز فريق الشرطة على مضيفه فريق السماوة بأربعة أهداف مقابل لا شيء ضمن الجولة ال14 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الأهداف الأربعة: اللاعبون علاء الزهرة «هدفين»، والحسن ديالو ومهند علي «ميمي»؛ ليعزز الشرطة صدارته لفرق الدوري العراقي.

كما فاز فريق النجف على ضيفه فريق أربيل بثلاثة أهداف، مقابل هدف واحد، سجل للنجف اللاعبون علي رشيد وعلي قاسم وبسام قابل، بينما سجل هدف أربيل الوحيد لاعب النجف مهند رزيج بالخطأ في مرمى فريقه.

وتغلب النفط على الصناعات الكهربائية بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب محمد داوود، وفاز الكرخ على فريق الحسين بهدفين مقابل لا شيء سجلهما محمود خليل ورافد مؤيد.

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