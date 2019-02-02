السؤال بطل «توارت بالحجاب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمتاز رواية «توارت بالحجاب» للكاتب السعودي عبد الرحمن العكيمي، والصادرة عن الدار العربية للعلوم، بخاصية التجلي التي يوفرها الفكر الصوفي لتحليل العلاقة بين عناصر ثالوث المعرفة (الأنا، والوجود، والمطلق)، وقد أضاف إليها الروائي خاصية العشق الصوفي وتجلت في عشق بطلها امرأة صوفية الروح والفكر والهوى وقد حمل الراوي تمردها وقلقها وتساؤلاتها وعهد بمهمة تقييمها إلى القارئ. فطرح الأسئلة وتركها مشرعة؛ لذلك يمكن اعتبار «توارت بالحجاب» نموذجاً لرواية الأسئلة، بما تتوفر عليه من إمكانات أسلوبية ولغوية وحوارية ثارة، وبما توليه من أهمية لموضوعات حيوية يعيد من خلالها الكاتب إمكانية تقويم العديد من الظواهر السلبية التي سادت المجتمعات الإسلامية في الآونة الأخيرة مثل البرامج السياسية الدينية المقولبة التي تقود الشباب إلى حتفهم.

عبر هذا الفضاء تدور أحداث الرواية بين عمان والعراق.. أبطالها ثلاثة أصدقاء في ربيع العمر وهم يوسف الغربي وعمار الخضر ورائد العون، يتشابهون في أشياء مشتركة، تسكن قلوبهم قيم الوفاء والصدق، لكن ظروف المرحلة ومتغيراتها، تداهمهم في غفلة من العمر الجميل، وتخطفهم تحولات الحياة، وتلقي بهم كل في اتجاه. يوسف في ميدان الصحافة والأدب والشعر، وعمار يقع ضحية الفكر الإرهابي المتطرف، أما رائد فخرج في الوقت المناسب من دائرة ضالة كادت تهلكه.