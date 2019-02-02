شكرا لقرائتكم خبر عن السؤال بطل «توارت بالحجاب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمتاز رواية «توارت بالحجاب» للكاتب السعودي عبد الرحمن العكيمي، والصادرة عن الدار العربية للعلوم، بخاصية التجلي التي يوفرها الفكر الصوفي لتحليل العلاقة بين عناصر ثالوث المعرفة (الأنا، والوجود، والمطلق)، وقد أضاف إليها الروائي خاصية العشق الصوفي وتجلت في عشق بطلها امرأة صوفية الروح والفكر والهوى وقد حمل الراوي تمردها وقلقها وتساؤلاتها وعهد بمهمة تقييمها إلى القارئ. فطرح الأسئلة وتركها مشرعة؛ لذلك يمكن اعتبار «توارت بالحجاب» نموذجاً لرواية الأسئلة، بما تتوفر عليه من إمكانات أسلوبية ولغوية وحوارية ثارة، وبما توليه من أهمية لموضوعات حيوية يعيد من خلالها الكاتب إمكانية تقويم العديد من الظواهر السلبية التي سادت المجتمعات الإسلامية في الآونة الأخيرة مثل البرامج السياسية الدينية المقولبة التي تقود الشباب إلى حتفهم.
عبر هذا الفضاء تدور أحداث الرواية بين عمان والعراق.. أبطالها ثلاثة أصدقاء في ربيع العمر وهم يوسف الغربي وعمار الخضر ورائد العون، يتشابهون في أشياء مشتركة، تسكن قلوبهم قيم الوفاء والصدق، لكن ظروف المرحلة ومتغيراتها، تداهمهم في غفلة من العمر الجميل، وتخطفهم تحولات الحياة، وتلقي بهم كل في اتجاه. يوسف في ميدان الصحافة والأدب والشعر، وعمار يقع ضحية الفكر الإرهابي المتطرف، أما رائد فخرج في الوقت المناسب من دائرة ضالة كادت تهلكه.
كانت هذه تفاصيل خبر السؤال بطل «توارت بالحجاب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.