دبي تبدأ طباعة مفاصل تناسب المرضى بتقنية «ثلاثية الأبعاد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت هيئة الصحة في دبي، دعم إدخال تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في المجال الطبي، بما يسهم في توفير أطراف ومفاصل صناعية للمرضى.

وكشف مسؤولون في الهيئة خلال مؤتمر صحفي، أن دبي بدأت صناعة أول مفاصل صناعية للركبة في العالم، تناسب مقاسات العرب والآسيويين، باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وشهد الدكتور محمد الرضا مدير المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي بهيئة الصحة بدبي والدكتور أسامة الحسن، رئيس قسم الصحة الإلكترونية بالهيئة، إطلاق مركز لتقويم المفاصل في مستشفى الزهراء بدبي، على هامش مؤتمر الصحة العربي، وهو أول مركز مبتكر يستخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوت، في تغيير مفصل الركبة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يهدف المركز إلى تقديم أحدث التقنيات في مجال تقويم المفاصل، بما في ذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي وأجهزة الروبوت الجراحي لعلاج حالات مرضى الخشونة المتقدمة في المفاصل، وتماشياً مع رؤية الإمارات واستراتيجية دبي في الابتكار والاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور محمد الرضا، مدير المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي في هيئة الصحة بدبي، إن الهيئة توفر كافة أشكال الدعم للاستثمارات النوعية، والمبتكرة في المجال الطبي، مشيراً إلى أن إنشاء هذا المركز النوعي أحد ثمار جهود الهيئة في مجال دعم استخدام التقنيات الحديثة لتقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية للمرضى.

ولفت إلى أن صناعة المفاصل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، تعد الأحدث عالمياً، حيث تحول الأمر من صناعات لأجزاء خارجية، إلى دخول التكنولوجيا إلى جسم الإنسان نفسه، الأمر الذي يعد نقلة نوعية في القطاع الصحي في دبي ودولة الإمارات.

وذكر أن هذا النوع من الاستثمار من شأنه تعزيز استراتيجية ورؤية الإمارة المتعلقة بالسياحة العلاجية، إذ يحوّل إمارة دبي إلى مركز إقليمي وعالمي يقصده كافة الباحثين عن العلاج فائق المستوى.

ودعا الرضا شركات التأمين إلى إعادة النظر في التغطية التأمينية لجراحات صناعة المفاصل التي تستخدم تقنيات متطورة، خصوصاً أنها تنفذ لضرورة علاجية.

من جهته، أشار الدكتور سميح الطرابيشي، استشاري جراحة العظام، رئيس المركز إلى أن المركز سيصبح الوحيد في العالم الذي يصنع مفاصل صناعية للعرب والآسيويين، باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، الأمر الذي يجعل من دبي مركزاً إقليمياً لهذه الصناعة سيكون مقرها مستشفى الزهراء في دبي.

وقال الدكتور مهيمن عبد الغني، الرئيس التنفيذي لمستشفى الزهراء بدبي، خلال المؤتمر الصحفي: «نعمل على جلب الطرق العلاجية المبتكرة المعمول بها عالمياً وتطويعها لخدمة المرضى المقيمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». وأكد عبد الغني أن المركز هو الأول من نوعه في إنتاج مفاصل صناعية جديدة مصممة خصيصاً للمرضى.