عذب الكلام

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: فوّاز الشعّار

لغتنا العربية، يُسر لا عسر فيها، تتميز بجماليات لا حدود لها ومفردات عذبة تخاطب العقل والوجدان لتمتع القارئ والمستمع، تحرك الخيال لتحلق به في سماء الفكر المفتوحة على فضاءات مرصعة بدرر الفكر والمعرفة. وإيمانا من ”الخليج 365” بدور اللغة العربية الرئيسي في بناء ذائقة ثقافية رفيعة، نبدأ في نشر زاوية أسبوعية جديدة تضيء على بعض أسرار لغة الضاد الساحرة.

في رحاب أم اللغات

التشبيهُ الضمنيّ، من أجمل أنواع البلاغة، وهو تشبيهٌ لا يُوضعُ فيه الْمُشَبَّهُ والمشبَّهُ بهِ في صورةٍ من صُورِ التشبيهِ المعروفةِ، بَلْ يُلْمَحان فِي الترْكِيبِ، كقول أَبي تمّام:

لاَ تُنْكِرِي عَطَلَ الْكَريم مِنَ الْغِنَى

فالسَّيْلُ حَرْبٌ لِلْمكانِ الْعالِي

فقد شبّه الكريمَ بالمكانِ المُرتقع.

وقول ابنِ الرّومي:

قَدْ يَشِيبُ الْفَتَى وَلَيْسَ عَجيباً

أَنْ يُرَى النَّوْرُ في الْقَضِيبِ الرَّطيبِ

شبّه الشابَّ بالغُصْنِ الغضّ، والشيْبَ بالزّهْرِ الأبيض.

وقول أَبي الطيبِ:

مَنْ يَهُنْ يَسهُلِ الهَوانُ عليْهِ

ما لِجرْحٍ بِميّتٍ إيلامُ

شبّه معتادَ الذلّ بالميّت

دُررُ النّظم والنّثْر

قال الجاحظُ في «البيان والتبيين»، يصفُ الكتابَ:

الكتابُ وعاءٌ مُلِئَ علماً، وَظَرْفٌ حُشِي ظَرْفاً، وإناءٌ شُحِن مُزَاحاً وجِدّاً؛ إن شئت كان أعيا من باقِل، (أحد المشهورين بالحماقة) وإِنْ شئتَ كان أبيَنَ من سَحْبانِ وائل (من فصحاء العرب)، وإن شئتَ ضَحِكْتَ مِنْ نوادِرِهِ، وإن شئتَ عَجِبتَ من غرائبِ فرائِده، وإن شئتَ ألْهتْك طرائفُه، وإن شئتَ أشْجَتْك مواعِظُه؛ وَمَنْ لَكَ بِوَاعِظٍ مُلْهٍ، وبزاجرٍ مُغرٍ، وبناسكٍ فاتِك، وبناطقٍ أخرسَ، وبباردِ حارّ، ومَنْ لكَ بطبيب أَعرابيّ، وَمَنْ لَكَ برُوميٍّ هِنْدِيّ، وبفارسي يُونَانيّ، وبقَدِيمٍ مولَّد، وبميِّتٍ ممتَّع؛ وَمَنْ لَكَ بشيءٍ يَجْمَعُ لَكَ الأَوَّلَ والآخِر، والناقصَ والوافرَ، والخفيَّ والظّاهرَ، والشاهدَ والغائبَ، والرفيعَ والوضيعَ، والغَثَّ والسّمينَ، والشِّكْلَ وخِلافَهُ، والجِنسَ وضدَّه.

وبعد: فمتى رأيتَ بستاناً يُحمَل في رُدْنٍ (القميص الواسع) ورَوضةً تُقَلُّ في حِجْرٍ، وناطقاً ينطِق عن الموتَى، ويُترجمُ عن الأحياء. وَمَنْ لك بمؤنسٍ لا ينامُ إلاّ بنومِك، ولا ينطقُ إلاّ بما تهوَى؛ آمَنُ مِنَ الأرضِ، وأكْتَمُ للسرِّ من صاحبِ السرِّ، وأحفَظُ للوديعةِ من أربابِ الوديعة، وأحفَظُ لما استُحْفِظَ من الآدميِّين، ومن الأعْرَابِ المعرِبين.

من أسرار العربية

في الكلّيات: كلُّ ما لَه نابٌ ويَعْدُو على النّاسِ والدَّوابِّ فَيفْتَرِسُها: سَبُعٌ. كلُّ طائرٍ ليسَ منَ الجوارحِ يُصادُ: بُغَاثٌ. كلُّ طائرٍ له طَوْقٌ: حَمَامٌ. كلُّ نَبْتٍ كانتْ ساقُه أنابِيبَ وكُعُوباً: قَصَبٌ. كلُ نَبْتٍ يَقَعُ في الأدْوِيةِ:عَقَّار والجمع عَقاقيرُ. كلُّ موضعٍ حَصِينٍ لا يُوصَلُ إلى ما فيهِ: حِصْنٌ. كلُّ شيءٍ يُحْتَفَرُ في الأرْضِ إذا لم يكُنْ من عَمَلِ النَاسِ: جُحْرٌ. كلُّ مدينةٍ جامعةٍ: فُسْطَاط، ومنهُ قيلَ لِمدينة مصرَ التي بناهَا عَمْرُو بنُ العاص: الفُسْطَاطُ.

هفوةٌ وتصويبٌ

يقولون: «كُلَّما تَعلَّمتُ كُلَّما اسْتَفَدْتُ»، والصواب: «كُلما تعلَّمتُ استفدْتُ»، لأن «كُلَّما» الشَّرطية، لا تُكرّر في الجملة. ويقول بعضُهم: «يُعْتَبرُ الأمرُ صحيحاً»، والصواب: «يُعَدُّ الأمرُ صحيحاً»، لأن الاعتبار من العِبْرة، يُقال: يُعْتَبَرُ من التجارب، أي تؤخذ منها العِبْرة. ويقولون: «نحنُ متواجدون في المنزل»، والصواب: مَوجودون، لأن التّواجُد من الوَجْد، وهو ما يَجدُهُ المرء في قلبِهِ منْ حُبّ أو غضب؛ نقول وَجَدَ بفلانةٍ أي أحبّها، ووَجَدَ على فلانٍ، أي غَضب.

طرائف أدبية

حَضرَ أَعرابيٌّ إلى مائدةِ بعضِ الخُلفاء، فَقُدِّم جَدْيٌ مَشْويٌّ، فَجعلَ الأعرابيّ يُسْرِعُ في أَكْلِهِ مِنْهُ، فقال له الخليفة: أراكَ تأكُلُهُ بتَشَفٍّ، كأنّ أمَّهُ نطحتكَ. فقال الأعرابيّ: أراكَ تُشْفقُ عليْهِ كأنَّ أمَّهُ أَرْضَعَتْك.

عادَ أحدُ الأَعرابِ نَحْويّاً، فسألَه عمّا يشكو. فقالَ النَّحْويُّ: حُمّى جاسيَة، نارُها حامِيَة، مِنْها الأعضاءُ واهِيَة، والعِظامُ بَاليَة. فقال الأعرابي: لا شَفاكَ اللهُ بعافيَة، لَيْتَها كانتِ القاضيَة.