المؤتمر الخليجي للجروح يناقش أحدث التقنيات العلاجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ناقش المؤتمر الخليجي الأول للجروح، المنعقد بإمارة دبي يومي 1 و2 فبراير/شباط الجاري، أحدث التقنيات العلاجية للجروح المزمنة، التي تعد من أهم أسباب بتر القدم السكرية على مستوى العالم.

يشارك في المؤتمر، الذي تنظمه الجمعيات الطبية بدول مجلس التعاون، أكثر من 1200 طبيب، يمثلون 12 دولة عربية وعالمية، فضلاً عن مشاركة نحو 25 شركة محلية وعالمية متخصصة في الأدوية والمستلزمات الطبية في معرض مصاحب لفعاليات المؤتمر.

ويشهد المؤتمر الذي يعد أول تجمع خليجي يمثل كافة الأطباء والمؤسسات والشركات الطبية المعنية بعلاج الجروح في المنطقة، تنظيم 32 محاضرة علمية، وثماني ورش عمل على مدار يومين، يحاضر فيها نخبة من الأطباء المتخصصين في علاج الجروح المستعصية.

وأكد رئيس المؤتمر الدكتور مروان الزرعوني، استشاري ورئيس قسم جراحة التجميل بمستشفى راشد في دبي أن الخلايا الجذعية المستخلصة من جسم المصاب تعد أحدث العلاجات الحديثة المتوقع أن تسهم مستقبلاً في القضاء تماماً على بتر القدم السكرية. وأردف أن الجروح المزمنة تمثل تحدياً كبيراً أمام علاج القدم السكرية التي تتطلب البتر، خصوصاً بالنسبة للحالات المتأخرة، إلا أن العلاجات الجديدة تسهم بشكل كبير في علاجها والعمل على منع بترها، وهو ما يمثل إنجازاً طبياً يخدم البشرية.

ودعا الزرعوني الجهات المعنية في الدولة للعمل على توفير إحصاءات دقيقة حول الجروح المزمنة التي تتسبب في استنزاف موازنات الصحة العامة بمختلف دول العالم.

وحذر من تداعيات تلك الجروح وما تسببه من أضرار بالغة داخل مجتمعاتنا في ظل افتقار معظم دول المنطقة لإحصاءات دقيقة تسهم في قياس حجم المشكلة، ومن ثم وضع الحلول المناسبة للسيطرة عليها.