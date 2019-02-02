تنفيذ كامل لزيارات قائد شرطة رأس الخيمة التفتيشية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، أن الزيارات التفتيشية الدورية، التي انطلقت عام 2015، وينفذها بصفته القيادية، على الوحدات التنظيمية والإدارات والأقسام ومراكز الشرطة، وعبر الامتداد الجغرافي للإمارة، أثمرت نتائج عملية عدة، وحصاداً إيجابياً متنوعاً ومبادرات شرطية وأمنية نوعية، في ضوء نتائج القياس والمتابعة والتقييم، فيما بلغت نسبة الزيارات التفتيشية المنفذة من إجمالي الزيارات المخطط لها خلال 3 أعوام (100%).

وقال ابن علوان ل«الخليج»: إن التفتيش السنوي أسهم، في حصيلته الإجمالية، في رفع نسبة الإنتاجية، واستحداث المشاريع ومبادرات التطوير والتحسين للمجالات الشرطية والمجتمعية، ورسّخ القدوة الحسنة للقيادة، بتطبيق مبادرة «النزول الميداني للقادة» ووجودهم في أماكن تقديم الخدمة على مدار الساعة، بما يؤدي إلى تقديم الخدمات الشرطية بأعلى درجات الجودة والشفافية والمساواة والنزاهة، ما نتج عنه حصول القيادة العامة على أعلى نسبة رضا للمتعاملين، بلغت (97.8%)، وأعلى نسبة ثقة واعتماد على جهاز الشرطة، بلغت (98.4%)، في وزارة الداخلية خلال عام 2017.

وأشار ابن علوان إلى أن من أبرز النتائج الإيجابية لبرنامج التفتيش السنوي، على مدى نحو 3 أعوام، ترسيخ «حوكمة الأداء الشرطي»، عبر أنظمة عمل متقدمة. وبين أن استحداث آلية عمل للتفتيش، هدف إلى تعزيز الرقابة والتوجيه وتطوير الأداء المؤسسي، فيما تطبق القيادة أعلى معايير التفتيش والتدقيق وفق أفضل الممارسات، للاطمئنان إلى سير العمل والوقوف على التحديات.

وأوضح أن التفتيش السنوي يقوم على عدد من الإجراءات الميدانية والإدارية التي يتولاها قائد الشرطة، وتنفذ على كل الوحدات التنظيمية الجنائية والمرورية والأمنية والخدمية والإدارية والإستراتيجية، وعلى كل المستويات الوظيفية لرأس المال البشري، بالنزول الميداني المباشر لقياس مدى التزام القطاعات الشرطية باللوائح والأنظمة والتوجيهات والتعليمات الصادرة، ومتابعة نتائج الأداء الإستراتيجي للوحدات التنظيمية، وتحديد الاحتياجات الفعلية المادية والبشرية عن قرب، والتعرف إلى أهم التحديات التي تواجه الأداء الشرطي، وتقديم الدعم القيادي لحل المشكلات، ما يرمي إلى تحسين الأداء وتطويره، والوقوف على حجم جاهزية وحدات الشرطة للتعامل مع الأحداث والفعاليات بكفاءة وفاعلية. أضاف أن الزيارات التفتيشية أسهمت في تحقيق الاتصال والتواصل المباشر بين القائد العام والمرؤوسين، والإصغاء إلى مقترحاتهم وآرائهم وأفكارهم.