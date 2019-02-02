دول «الآلية» الأوروبية ملتزمة بمواجهة نشاطات إيران العدائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت 3 دول أوروبية، هي: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، آلية تسمى «آلية دعم المبادلات التجارية» مع إيران، تم الإعلان عنها على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أمس الأول الخميس، لكنها أكدت أن الآلية لن تمنع الالتزام بمواجهة نشاطات إيران العدائية والمهددة للاستقرار، بينما قالت الولايات المتحدة إنها لا تتوقع أن تؤثر الآلية في ممارسة أقصى ضغط اقتصادي على إيران.

وأكد وزراء خارجية الدول الثلاث، أن الآلية لا تلتف على نظام العقوبات الأمريكية، ولا تتجاوز القضايا الخلافية القائمة مع طهران.

فبعد خمسة أشهر من التحضير شبه السري، أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الآلية التي تهدف إلى تيسير المبادلات التجارية في قطاعات الزراعة والأدوية والمنتجات الاستهلاكية الأساسية، أي القطاعات التي لا تقع تحت طائلة قانون العقوبات الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: «الآلية تمثل خطوة سياسية مهمة على أكثر من صعيد؛ حيث تؤكد دعمنا المستمر لتنفيذ إيران الاتفاق النووي وأن تظل محترمة لالتزاماتها. وقد أكدت الوكالة الدولية في تقريرها الثالث عشر استمرار إيران في تنفيذ الاتفاق».

وتحمل الآلية، صفة المؤسسة الفرنسية خفية الاسم. رأس مالها ثلاثة آلاف يورو. مقرها في بيرسي بباريس. وقد تمّ تسجيلها يوم الأربعاء لدى غرفة التجارة الفرنسية. يترأس الآلية المصرفي الألماني السابق بير فيشر. وتضم سلطة الإشراف عليها ممثلين عن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. ويترأس السلطة سيمون ماكدونالد.

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت: إن «تسجيل الآلية خطوة كبيرة، لكن لا يزال هناك عمل كثير. وتتعاون الدول الثلاث من أجل حل الجوانب التقنية والقانونية كي تكون الآلية عملية، ومن ذلك العمل مع إيران كي تنشئ الهيكل المقابل».

والآلية أداة في متناول مؤسسات القطاع الخاص، إذا أرادت التعاون مع السوق الإيرانية، ولا تلتف على القضايا الخلافية مع إيران.

وتقول الدول الثلاث إن هذا الالتزام لن يمنع من مواجهة نشاطات إيران العدائية والمهددة للاستقرار. لكن دولاً أوروبية عدة، رفضت الانخراط في هذه الآلية، وبعضها أحجم عن احتضانها تجنباً لردود فعل محتملة من الولايات المتحدة. هياكل وتفاصيل الآلية لم تكتمل بعد، وقد يكون مفعولها رمزياً في المرحلة الأولى، على الأقل.

وقالت الدول الثلاث (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) في بيان أصدرته عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بوخاريست: «تعلن فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بالتوافق مع تمسكها الصارم بخطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة ببرنامج إيران النووي)، وجهودها الرامية إلى الحفاظ عليها، عن تشكيل أداة دعم العمليات المالية التجارية INSTEX SAS، وهي آلية خاصة تهدف إلى تبسيط تنفيذ معاملات مالية تجارية قانونية بين الاقتصاديين الأوروبيين وإيران». وأوضح البيان، أن «INSTEX، سيركز أعماله في المرحلة الأولى على القطاعات الأكثر أهمية بالنسبة إلى الشعب الإيراني، بينها الأدوية والمعدات الطبية والمنتجات الزراعية».

وشددت الدول الثلاث على أن هذه الآلية الخاصة «ستعمل وفق أعلى المعايير الدولية في إطار قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الالتزام بعقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المفروضة على إيران».

ومن خلال هذه الآلية، ستستطيع إيران مواصلة بيع النفط وسلعها الأخرى لأوروبا، وسيحول ثمن ذلك إلى الشركات الأوروبية التي تشتري منها إيران المنتجات الصناعية والأدوية والبضائع الغذائية.

و رحبت إيران، على لسان وزير خارجيتها، محمد جواد ظريف، بإنشاء الآلية الخاصة، معتبرة أن هذه الخطوة كان يجب اتخاذها منذ وقت طويل.

وقال ظريف، في تغريدة: «نفذت الثلاثية الأوروبية التزامها الذي تحملته في مايو 2018 حول إنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي، وضمان الأرباح للإيرانيين بعد إعادة الولايات المتحدة عقوباتها بصورة غير شرعية».

وتابع ظريف مؤكداً: «إننا ما زلنا مستعدين للتعاون البناء مع أوروبا على أساس المساواة والاحترام المتبادل».

أمريكا لا تتوقع أن تؤثر آلية التجارة الأوروبية في حملة الضغط على طهران

من جهتها قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة لا تتوقع أن تؤثر الآلية الأوروبية لتسهيل التجارة مع إيران، في الحملة الرامية إلى ممارسة «أقصى ضغط اقتصادي على طهران». وقالت المتحدثة التي طلبت عدم الكشف عن اسمها «لا نتوقع أن تؤثر آلية التجارة بأي حال في حملتنا لممارسة أقصى ضغط اقتصادي»، وأضافت أن الوزارة تتابع التقارير حول الآلية لمعرفة المزيد عنها.

وذكرت أن الكيانات التي تشارك في أنشطة خاضعة لعقوبات إيران تواجه خطر فقد الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. (وكالات)