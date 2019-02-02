أنباء عن هروب مسؤول أمني إيراني مع مئات الوثائق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت مواقع إيرانية معارضة بهروب توراج إسماعيلي، المستشار البارز في قسم العمليات السيبرانية والصواريخ في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ولجوئه إلى إحدى السفارات الغربية في تركيا، حاملاً المئات من الوثائق السرية المهمة.

وذكر موقع «مركز أبحاث جرائم النظام الإيراني» (ايسكريك) الناطق بالإنجليزية، نقلاً عن مصدر مقرب من سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن إسماعيلي هرب يوم الأحد 13 يناير/‏ كانون الثاني الماضي، ولجأ إلى سفارة إحدى الدول التي لم يسمها في تركيا.

ونقل موقع «العربية نت» عن الموقع الإيراني أن إسماعيلي كان يختبئ في فندق «افانت قاردي تقسيم» في إسطنبول، ونقل عن مصادره أن وزارة الاستخبارات الإيرانية قامت بالتعاون مع وكالة الاستخبارات التركية (إم إي تي)، بمداهمة الفندق لاعتقاله، لكنه تمكن من الهرب في الوقت المناسب، وقيل إنه لجأ إلى إحدى قنصليات الدول الغربية في إسطنبول. ووفقاً للتقرير، لم تفلح محاولات المخابرات الإيرانية في القبض عليه وبحوزته مئات الوثائق حول البرنامج الصاروخي، والعمليات السيبرانية الإيرانية.

وذكر الموقع أنه منذ بداية شهر إبريل 2018، تم اعتقال ثلاثة من كبار معاوني مجلس الأمن القومي الإيراني بتهم تتعلق بالتجسس، وهم: علي رضا زرافيان، مدير مركز الاتصال والإعلام بالأمانة العامة للمجلس، والأميرال عيسى غولفردي وغفور درغازي، وكلاهما مساعد في إدارة العمليات للأمن القومي، ولا يزالان رهن الاحتجاز.

وفي السياق نفسه، ذكر موقع «افا توداي» المعارض الناطق بالفارسية، أن توراج إسماعيلي يُعتبر أحد المخططين والمحللين الرئيسيين في شؤون الدفاع المدني للنظام الإيراني، ويعمل مستشاراً في الشؤون السيبرانية في المجلس الأعلى للأمن القومي، وقد تمكن من الهروب من البلاد، ومعه مجموعة من الوثائق السرية. وأضاف الموقع أن إسماعيلي تمكن من الهروب من محل إقامته في إسطنبول قبل مداهمة عناصر المخابرات الإيرانية والتركية، ولجأ إلى قنصلية إحدى البلدان الغربية في إسطنبول من دون أن يذكر اسم البلد.

يذكر أن هذا الخبر لم تذكره أي من وسائل الإعلام الداخلية الإيرانية، كما لم يعلق عليه أي مصدر حكومي، واقتصر نشره على مواقع المعارضة، وبعض الناشطين عبر مواقع التواصل.