المعارضة الفنزويلية تستعد لمسيرات ضد مادورو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد أنصار رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان جوايدو، اليوم السبت، للنزول إلى الشوارع، تلبية لدعوته لمطالبة الرئيس نيكولاس مادورو ب«انتخابات حرة»، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الرئيس الاشتراكي، فيما حذرت ألمانيا من التصعيد قبل يوم من انتهاء المهلة المحددة لكراكاس، قبل الاعتراف بجوايدو رئيساً للبلاد، بينما كشفت الأزمة انقساماً أوروبياً حول الأزمة، مع رفض إيطاليا الاعتراف بشرعية حكم المعارضة.

ًوقال جوايدو رئيس البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة أمس الأول، «يتعين علينا جميعاً النزول إلى شوارع فنزويلا وفي العالم أجمع مع هدف واضح: مواكبة الإنذار الذي وجهه أعضاء الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً «سنقوم بأكبر مسيرة في فنزويلا وفي تاريخ قارتنا». وندد جوايدو ب«الترهيب» الذي تمارسه قوات الأمن بحق عائلته، محملاً مادورو مسؤولية ما يمكن أن يتعرض له.

وقال جوايدو للصحفيين أمام منزله في كراكاس: «لن يرهبوني». وأضاف، إن رجالاً قالوا إنهم ينتمون إلى القوات الخاصة للشرطة جاؤوا إلى منزله وسألوا عن مكان وجود عائلته، وهى ما نفتها الشرطة بدروها.

وحاول جوايدو الذي أعلن نفسه «رئيساً بالنيابة» لفنزويلا، استمالة حلفاء مادورو إليه، روسيا والصين، مؤكداً إن سياسته لا تدعم الاستقرار، وأن مصالحهما مع خيار الشعب. وقدم أيضاً خطته لخروج البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

وحذر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أمس الأول، نظام مادورو، وقال: «لن نتساهل مع الإساءة إلى الذين يناضلون من أجل الحرية».

وحذرت، المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، أمس الجمعة، من حدوث مزيد من التصعيد في فنزويلا. وطالبت بأن يتمكن الشعب الفنزويلي من رعاية مصالحه معتبرة أن «هذا لا يمكن إلا من خلال الانتخابات» مشيرة إلى أن المهلة الأوروبية هي عرض للتوصل إلى حل للأزمة.

وكشفت الأزمة الفنزويلية انقساماً أوروبياً، حيال موقف موحد من كراكاس، إذ صرحت مصادر شاركت في اجتماع وزراء الخارجية في بوخارست، أن المحادثات كانت «صعبة» و«متوترة». وقال أحد الوزراء: «لم يعد لدينا سياسة خارجية مشتركة».

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن، إن «ما نريده هو الانتخابات. من يحق له تنظيمها؟ خوان جوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي، مؤهل لذلك من وجهة نظر دستورية. إذا توجهنا أبعد من ذلك، فسنكون في وضع خلافي في أوروبا».

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل، إن دول عدة في الاتحاد لا يمكنها الاعتراف بجوايدو: «نحن نعترف بالدول وليس بالحكومات». وشهدت اجتماعات بوخارست تعارض ثلاث مجموعات: الدول الأربع الأكثر تشددًا المؤيدة لجوايدو، واليونان وإيطاليا من مؤيدي مادورو، والمتمسكين بالقانون مثل النمسا ولوكسمبورغ المتلهفين للتوصل إلى موقف مشترك.

ورفضت الحكومة الإيطالية أمس، الاعتراف بجوايدو رئيساً، أو «التدخل في شؤون الغير» مؤكدة مواصلة روما جهودها الدبلوماسية للوساطة. وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو، إن «التغيير يجب أن يقرره الفنزويليون» مشدداً على أن موقف الحكومة هو «الانحياز للسلام والديمقراطية» و«تهيئة الظروف لصالح إجراء انتخابات جديدة».(وكالات)