«الصرخة» لمونش.. أيقونة الذعر الإنساني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمدو لحبيب

لم تكن مجرد صرخة تلك التي رسمها الفنان النرويجي «إدفارد مونش» سنة 1893، ولا يمكن أن تكون مجرد لوحة حاول فيها مونش تجسيد تعبير إنساني عادي يحدث كل يوم ربما ملايين المرات حول العالم، ولأسباب شتى.

تجاوزت شهرة لوحة «الصرخة» شهرة مبدعها، فلا يعرف الكثيرون ذلك النرويجي المبدع، لكنهم يعرفون ومن المشاهدة الأولى لوحته التي تعد من أشهر لوحات العالم. كتب مونش على ظهر لوحته تلك كلمات تعد المفتاح لفهم خصوصية ذلك التعبير الذي جسده بمنتهى الدقة، فقال: «كنت أمشي في الطريق بصحبة صديقين، وكانت الشمس تميل نحو الغروب، عندما غمرني شعور مباغت بالحزن والكآبة، وفجأة تحولت السماء إلى لون أحمر بلون الدم، توقفت، وأسندت ظهري إلى القضبان الحديدية من فرط إحساسي بالإنهاك، والتعب، واصل الصديقان مشيهما ووقفت هناك أرتجف من شدة الخوف الذي لا أدري سببه، أو مصدره، وفجأة سمعت صوت صرخة عظيمة تردد صداها طويلاً».

تُظْهر اللوحة وجهاً مذعوراً لشخص بملامح مسحوقة منطمسة لا تكاد تميز، عيناه جاحظتان، ويداه على أذنيه، ثم في الخلفية تظهر السماء مخضبة بلون الدم. ربما يسهم الجو المخيف في اللوحة والألوان القاتمة داخلها، في أن يتوقع الناظر إليها أن ثمة شيئاً مخيفاً قد حدث في لحظة ما قريباً من الشخص الذي تصوره، فانطلقت الصرخة وحطمت الصمت، لتسجل نفسها كأشهر صرخة في العالم.

استخدام مونش لألوان بسيطة وقاتمة، وتحديداً استخدامه للون الأحمر القاني، يرى بعض النقاد أنه يؤشر على حالة ذهنية مشوشة، ومزدحمة بالأحداث الدرامية، وضغوط الحياة اليومية، والخوف الشديد، والوحدة، والألم المرير، والعزلة في هذا العالم، حيث يقول الدكتور شاكر عبد الحميد، أستاذ علم نفس الإبداع في كتابه «عصر الصورة»: «إن لوحة «الصرخة» الشهيرة» لإدفار مونش «قد وجهت لتصوير ذلك الألم الخاص بالحياة الحديثة، وقد أصبحت أيقونة دالة على العصاب والخوف الإنساني، وفيها تخلق السماء الحمراء شعوراً كلياً بالقلق والخوف وتكون الشخصية المحورية فيها أشبه بالتجسيد الشبحي للقلق».

تجاوزت شهرة اللوحة مجال الفن التشكيلي ونقاده، لتصل إلى السينما حيث استلهمها أحد السينمائيين في سلسلة أفلام حملت اسمها نفسه «الصرخة» سنة 1996، حيث جسد ذلك السينمائي ملامح الوجه الصارخ كقناع مخيف بات يتداول كثيراً حتى اليوم، ضمن الأقنعة التي تجسد الرعب.

وثمة قصص كثيرة متداولة حول السبب الرئيسي الذي حدا بمونش إلى رسم لوحته الصارخة تلك، إلا أنه ليس هناك حتى الآن تأكيد لذلك، ومما قيل في هذا الإطار أن اللوحة رسمت في لحظة كان فيها بركان اجتاح أوروبا بأكملها سنة 1883م، فدخلت القارة في غروب مبكر، كما قيل إنها رُسمت في لحظة حزن عاشها الفنان بسبب دخول أخته إلى مصحة نفسية.

وتوجد من اللوحة أربع نسخ في مناطق مختلفة من العالم، وتختلف كل نسخة عن الأخرى في تقنيات الرسم، واحدة منها محفوظة في متحف يحمل اسم رسامها مونش في مدينة أوسلو، والأخرى في معرض النرويج الوطني، في حين بيعت الثالثة التي يعود تاريخها إلى سنة 1895م، إلى أحد المليارديرات بالمزاد العلني بنيويورك بمبلغ قدره 120 مليون دولار، أما الرابعة وهي تعود لسنة 1893م فقد بيعت في وقتها في مزاد علني أيضاً.