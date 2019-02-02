شكرا لقرائتكم خبر عن نافذة الإمارات والإنارات المزدانة بالميم والنون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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د. نسيم خوري

1 - عظيم أن تتناول الإمارات من جيبها، أو من شلحة رأسها أو من ثوبها الناصع محرمةً بيضاء ترفعها راية سلام في وجه العالم، زمن إسلامي منهك بالإرهاب ومعقّد بسياسات الدول الممزقة بالحروب وتدمّر القيم في العلاقات الدولية.

أن تتقدّم الإمارات بمحرمتها وقد قصّتها وخاطتها وبلّتها بمياه الخليج لتمسح البؤس جنوحاً نحو الحوار والسلام عظيم أيضاً.

من قال إنّ كوارث الحروب تستأهل أكثر من محرمة أو بسمة، أو كلمة طيبة، أو ندماً، ومحاسبة صامتة في غفلة من الناس لا من الذات؟

تبهرني استدارة عين العالم نحو إطلالة ربيع ال2019 الذي ولّدته الإمارات وفرشت له التسامح زهوراً ونوايا، وغطّت رأسه بلباس البابوات والأزهر فتقيه بقايا العواصف.

عودة الربيع إلى الربيع وتغطية الأحزان بالسماح والمسح.

ليس هذا نصّاً للمدائح والتراتيل، ولا قصيدة عربيّة، أو احتفالية يتبارى فيها أهل الحبر والقول. ليست شكلاً طقوسيّاً سياسيّاً أو دينياً عابراً.

هذا إعلان حضاري من واحة حضارية تدعو لقفل ساحات الغرائز، وفتح العقول بحضارة التسامح تذكيراً بكلمة السماء أنّ «الله لا يسرّ بالدماء»، وفقاً للبابا بنديكتوس ال16.

2- ألمح طوفاناً من الأسئلة الحائرة الصعبة فوق دموع الأمهات واليتامى والفقراء والمشرّدين والعجائز في أشلاء المدن المدمّرة والمنافي البعيدة في الشاشات تترصّد السلام من مدينة زايد، صباح الخامس من فبراير/ شباط 2019 حيث يحيي رأس الكنيسة الكاثوليكية قدّاساً يشارك فيه 135ألفاً من المقيمين والزائرين المسيحيين واليهود والمسلمين والبوذيين في الإمارات الحاضنة لأكثر من 200 جنسية مقيمة في أرض الإنسان والبركة في الإمارات.

هي الإمارات بالميم والإنارات بالنون؟

تجمع ميمها موسى والمسيح عيسى بن مريم، ومحمّد، وتشعّ النون فيها نوراً للخروج من الأنفاق النفسيّة والكهوف إلى الضوء وعصر الأخوّة الحضارية. بانت لي الإمارات نافذةً عالمية وأنموذجاً في الاختلاط والتعايش والتقدّم والترقي والرخاء. هي الفلسفة الجديدة الزائدة في نشر التواصل والتسامح فالحوار والسلام.

3- يختار البابا النحيل مملوءاً بالبساطة، الأرض الإماراتية من بين 12 ألف نافذة في جدران الفاتيكان حافلة بالمعاني الكبرى. ولكي نفهم هذا الحجم في الاختيار، أذكّر بمثل إيطالي يقول «عندما يتسلّم رأس الكنيسة الكاثوليكية بابا مملوء القامة، فهذا يعني أنّ من سيخلفه سيكون حتماً نحيلاً». هذا مثل معروف منذ انتخاب البابا «مونتيني» النحيل مكان سلفه البدين «رونكالي». وهذا يعني أن الكنيسة اعتادت تشريع نوافذها لتركّز مع البابا النحيل على البؤساء والضعفاء من مختلف الأديان، وينتخب من بعده البدين مركّزاً على الاستراتيجيات السياسية في العالم. ويركّز تاريخ الكنيسة إذاً، مرّةً على حقوق الروح والإيمان، وأخرى على حقوق الإنسان، مع أنّ التفريق بينهما صعب.

4- لا تتجاوز دولة الفاتيكان ال44 هكتاراً لكن إليها تصل خطوط السياسة العالمية، وتتشابك. اختلف البابا بيوس ال11 مثلاً مع ستالين الذي اتّهمه بمهادنة هتلر، مع أنّ الفاتيكان كان في الحرب العالمية، البقعة الوحيدة المحايدة في العالم. بعث البابا بنصيحة إلى ستالين بأن ينسى العمارة الشيوعية فوق خريطة العالم. وجاء بعده البابا بيوس ال12 ليوثق عرى الصداقة، ويحقق تبادل العلاقات الدبلوماسية مع الدول الغربية والإسلامية (1952).

وتابع المهمّة البابا البولوني الأصل يوحنا بولس الثاني، سلف البابا الحالي، وواضع الإرشاد الرسولي من النافذة اللبنانية، وموقّعه، ومتقفّي خطى بولس الرسول نحو دمشق.

إنّ زجاج «الكابيلاّ سكستينا» في الفاتيكان مزدانة بنصوص العهدين القديم والجديد، ويخرج التاريخ محفوراً من جدران صالة الرغيا «Sala Regia» لمن يودّ التبحّر في تاريخ علاقات الكنيسة مع الأمم، وهو ميدان معقّد مع أنّه يبدو بسيطاً وهادئاً. وبه أنصح كي نفهم أين تقع الإمارات في خريطة الحضارة.

5- يحصل استثناء في تاريخ الكنيسة للمرّة الأولى حيث يتراجع الشكل لمصلحة الروح والإيمان المتداخل مع همّ الحياة والنضال والتغيير، فالبابا النحيل في الإمارات وشاغل سدّة الفاتيكان أتى إلينا من قعر الفلسفة التي أبرزت عمق جذوره اللاهوتية، وإيمانه العميق، وهو إذاً، لا يفترق قطعاً في بحثه عن العدالة والتغيير والنضال عن سلفه المملوء.

يمكن للإيطاليين إعادة النظر في مثلهم الشعبي، لأنّ بابا الفاتيكان عندما يكون نحيلاً فهذا لا يعني أنّه يد ممدودة يتوق المؤمنون إلى تقبيل الخاتم الذي يبرق في بنصرها. لقد أضاف البابا اللغة العربية إلى اللغات المعتمدة في نوافذ الفاتيكان عند مخاطبة المؤمنين، وهو يطمح عبر الإمارات والإنارات إلى ترسيخ الدعوات والإرشادات والقدرات الرسولية الهادفة إلى التئام الجروح بين معتنقي الأديان التوحيدية.

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