«حفرة» تُحبط سرقة مصرف بفلوريدا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سمحت حفرة في وسط طريق في ميامي، بولاية فلوريدا الأمريكية، بالكشف عن نفق شُقّ سراً يؤدي إلى مصرف، بحسب ما أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» الذي فتح تحقيقاً على خلفية محاولة سرقة هيئة مصرفية.

تشكّلت الحفرة في وسط طريق فلامينجو في حيّ بمبروك باينز في غربي المدينة، في مقابل أحد فروع مصرف «تشايس بنك». ويتراءى منها نفق حفر على مستوى بضعة سنتيمترات من سطح الطريق، بحسب ما بيّنت صور نشرها الفرع المحلي لمكتب التحقيقات الفيدرالي على حسابه في «تويتر». وقام أحد سكان المنطقة بإبلاغ الهيئة المحلية لصيانة الطرقات بوجود هذه الحفرة، وعثرت الشرطة بالقرب من مدخل النفق على مولّد كهربائي وعربة صغيرة.