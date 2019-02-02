شكرا لقرائتكم خبر عن البشير ورئيس أفريقيا الوسطى يبحثان مفاوضات إحلال السلام فى بانجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس السودانى عمر البشير، أمس الجمعة، اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فاوستن أركانج تواديرا، بشأن المفاوضات الجارية بالخرطوم لإحلال السلام فى بانجي.

وأعرب البشير، خلال الاتصال، عن سعادته بسير المفاوضات والتقدم الذى تحقق. وقال إن السودان يسعى مع الاتحاد الأفريقى لتعزيز هذا التقدم وتكثيف الجهود إلى أن يتم التوصل لاتفاق نهائى لتحقيق السلام والاستقرار فى جمهورية أفريقيا الوسطى.

من جانبه، أعرب رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى عن شكره وتقديره لاهتمام الرئيس البشير بمساعى تحقيق السلام والاستقرار فى بلاده، مؤكدا استعداده للتعاون وتقديم كل التنازلات المطلوبة لإنجاح المحادثات، داعيا جميع الأطراف فى أفريقيا الوسطى للتعاون من أجل هذه الغاية.

ومن المتوقع أن يعلن قريبا عن موعد توقيع أطراف النزاع فى أفريقيا الوسطى على اتفاق السلام فى احتفال كبير يشارك فيه رؤساء دول الإقليم.