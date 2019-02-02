صحيفة: محمد بن سلمان يتخذ هذه الخطوة في فبراير

وقالت صحيفة الرأى الأردنية، إن ولي العهد السعودي يزور الأردن خلال الشهر الجاري.

ويلتقي محمد بن سلمان ، بالملك الأردني عبد الله الثاني، لمناقشة العلاقات "الأخوية والتاريخية بين البلدين".

كما يتناقش ولي العهد وملك الأردن حول مستجدات الأوضاع في المنطقة "والحرص على توسيع آفاق التعاون بينهما في شتى الميادين".

وأكدت مصادر للصحيفة أن الزيارة "ستكون خلال الأسبوعين المقبلين في إطار مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن والسعودية حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يحقق مصالح الأمة العربية وخدمة قضاياها العادلة".