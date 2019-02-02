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وقالت صحيفة الرأى الأردنية، إن ولي العهد السعودي يزور الأردن خلال الشهر الجاري.
كما يتناقش ولي العهد وملك الأردن حول مستجدات الأوضاع في المنطقة "والحرص على توسيع آفاق التعاون بينهما في شتى الميادين".
وأكدت مصادر للصحيفة أن الزيارة "ستكون خلال الأسبوعين المقبلين في إطار مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن والسعودية حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يحقق مصالح الأمة العربية وخدمة قضاياها العادلة".
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: محمد بن سلمان يتخذ هذه الخطوة في فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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