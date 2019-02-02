شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. عقوبة رادعة بانتظار مواطن استعرض بـ«ذئب قتيل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، مقطع فيديو يرصد قيام شخص بربط ”ذئب” ميت بالسيارة، ويظهر بالفيديو سائق المركبة وهو يقود السيارة على الطريق ومُعلق بها الذئب الميت، كما سُمع دوي إطلاق رصاص بالمقطع أيضًا.

وصرح مدير إدارة الثروة الحيوانية بالمنطقة الشرقية، الدكتور عبد الجبار الرضا، خلال مداخلة هاتفية له، في برنامج ”ياهلا “، بأن السائق تنتظره عقوبة كبيرة قد تصل إلى 50 ألف ريال، والتشهير به، طبقًا للنظام الذي صدر عام 1434هـ للرفق بالحيوان سواء كانت البرية أو المستأنسة.

وأضاف: “أن الذئب العربي من الحيوانات المهددة بالانقراض في المنطقة، مستنكرًا هذا العمل، قائلًا: “هذا لا يمثل المجتمع السعودي، والدليل على ذلك الحملة التي سارت عليه”.

وتابع: “لدينا رقم مجاني، وهو 800247000 ، يتصل عليه المواطنين إذا شاهدوا أي تصرف يسيء لأي حيوان، لاتخاذ الإجراءات النظامية ضده”.