الان تتابع قصة محزنة: عاشت 129 عاما.. واستمتعت “بيوم واحد” فقط والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

يقولون إن الحياة تحسب بعدد الأيام السعيدة التي يعيشها الإنسان، إذا سلمنا بذلك ستكون أكبر معمرة في العالم والتي بلغت 129 عاما في يناير الماضي، عاشت يوما واحدا فقط.

تعود تفاصيل القصة إلى ما كشفته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن كوكو إستمبولوفا، التي كانت من بين الناجين من عمليات قمع ستالين ضد الشعب الشيشاني، تعتبر أكبر معمرة في العالم، وفق بيانات الحكومة الروسية، موضحة أنها كانت ستحتفل بذكرى ميلادها الـ130 في يونيو المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إستمبولوفا، كشفت عن أنها لم تستمتع سوى “بيوم وحد فقط” طيلة حياتها الطويلة.

ونقلت عنها قولها: “لم أستمتع إلا بيوم واحد خلال حياتي الطويلة، وهو حين دخلت منزلي الذي بنيته بيدي بعد عودتي من كازاخستان”.

وحسب الوثائق المسجلة لدى السلطات الروسية، فإن كوكو ولدت يوم 1 يونيو 1889.

عن طبيعة وفاتها، قال حفيدها، إلياس أبوباكاروف، إنه زارها يوم 27 يناير، مشيرا إلى أنها كانت تضحك وتتكلم كعادتها بشكل طبيعي.

وتابع: “وبعدها، بشكل مفاجئ، اشتكت من ألم في صدرها.. ثم ماتت في هدوء، وهي تصلي”.

وكانت أكبر معمرة في العالم تعيش في منزلها بقرية “براتسكو”، رفقة أحفادها البالغ عددهم 21.