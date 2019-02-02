اعتذرت شركة آبل اليوم ببيانِ رسمي عن الخلل البرمجي الذي أصاب تطبيقها Face Time لميزة المكالمات الجماعية والذي سبب في ثغرة تُتيح للمتصل سماع صوت المستقبل والحوار الدائر في بيئته المحيطة في فترة وصول إشعار المكالمة دون قبول الأخير ورده عليها.
وقد أكدت صانعة الآيفون في خطاب اعتذارها أنها قامت بإصلاح الثغرة الخطيرة خلال المدة التي عطلت فيها ميزة المكالمات الجماعية عبر Face Time بإجراء كان كخطوة مبدئية للسيطرة على الموضوع، حيث نوهت أنها سترسل تحديثها البرمجي الجديد للتطبيق خلال الأسبوع القادمة شاملاً الحل للثغرة.
وتأتي ثغرة Face Time في أعقاب توصيات مدير آبل التنفيذي تيم كوك للجنة التجارة الفيدرالية كي تكون أكثر حزما في موضوع الحفاظ على بيانات وخصوصيات المستخدمين وتشرع قوانين لتوفير أدوات لتحكم المستخدم ببياناته في العالم الرقمي، لتشهد ثغرة الاتصال الجماعي في تطبيقه عليه وتكن حجة على شعار الشركة الدائم “أن ما يحصل في الآيفون يبقى فيه” كدليل على مدى الحماية والخصوصية التي يحظى بها مستخدمو منتجاتها.
التدوينة آبل تعتذر عن خلل Face Time رسمياً وتوفد تحديثها مع الحل خلال أيام ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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