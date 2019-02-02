شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تؤكد دعمها القوي لأمن لبنان واستقراره وسيادته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت وزارة الخارجية الأمريكية الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري على تشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد مرور 9 أشهر من المشاورات، مؤكدة دعم واشنطن القوي لأمن لبنان واستقراره وسيادته، ومواصلتها الوقوف إلى جانب حكومة وشعب لبنان.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية "نشيد بالقادة اللبنانيين لعملهم الجماعي للتغلب على العقبات السياسية التي أطالت أمد هذه العملية، ونتطلع إلى التعاون مع الحكومة اللبنانية الجديدة لتعزيز علاقتنا الثنائية".

وفيما يتعلق بمشاركة "حزب الله" في الحكومة، قالت الخارجية الأمريكية: "ندعو الحكومة اللبنانية الجديدة إلى عدم السماح باستخدام بعض الوزارات ميزانيتها لدعم حزب الله"، مبدية قلقها من تمثيل "حزب الله" في الحكومة اللبنانية الجديدة.

وشددت واشنطن، في البيان، على تطلعها لأن تؤيد جميع الأطراف في الحكومة الجديدة سياسة "النأي بالنفس" عن النزاعات الإقليمية والتمسك بالتزاماتها الدولية.

وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت الخميس تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة برئاسة سعد الحريري، تضم 30 وزيرا يمثلون مختلف القوى السياسية الكبرى في البلاد، بينهم 4 نساء في سابقة هى الأولى من نوعها.