بعد الفوز التاريخي... دولة خليجية تطلب استضافة المنتخب القطري

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ذكرت الصفحة الرسمية للاتحاد الكويتي لكرة القدم أن رئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف الصباح، وجه دعوة للمنتخب القطري لخوض مباراة ودية احتفالية أمام الأزرق.

وقال الصباح إن الدعوة تتزامن مع احتفالات الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير.

وفاز المنتخب القطري على نظيره الياباني (3 — 1)، في المباراة، التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة 1 فبراير/ شباط الجاري، على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية في الإمارات.

وأحرز أهداف المباراة لقطر المعز علي في الدقيقة 12، وعبد العزيز حاتم في الدقيقة 26 وأكرم عفيف في الدقيقة 81 ، فيما أحرز هدف اليابان الوحيد مينامينو في الدقيقة 69.

وبهذا الفوز يحقق منتخب قطر البطولة لأول مرة في تاريخه، كما يعد النهائي الأول الذي خسره منتخب اليابان.