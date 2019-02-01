شكرا لقرائتكم خبر عن المنافسة تشهّر بـ8 شركات بلغت مخالفاتها ٣٧ مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهَّرت الهيئة العامة للمنافسة بـ8 شركات تعمل في عدد من الأنشطة خلال العام الماضي 1439، لمخالفتها نظام المنافسة، حيث بلغت جملة الغرامات المفروضة عليها 37 مليون ريال.

وتضمنت القرارات التشهير بشركتين تعملان في مجال إنتاج وبيع المشروبات الغازية، وشركة تعمل في استيراد وبيع الأرز، وشركتين تعملان في مجال الغازات الصناعية.

وشمل التشهير شركة تعمل في مجال إنتاج وبيع المشروبات الغازية لاتفاقها على تقاسم الأسواق والمناطق، وغرمتها 5 ملايين ريال، كما شهرت بشركة تعمل في مجال استيراد وبيع الأرز، وغرمتها 5 ملايين ريال، لاتفاقها مع متنافسين على التحكم في أسعار بيع الأرز.

كما شهرت مرتين بشركة تعمل في إنتاج وبيع المشروبات الغازية، وغرمتها 5 ملايين لكل مخالفة؛ وذلك لاتفاقها في المرة الأولى على تقاسم الأسواق والمناطق، والثانية للاتفاق على رفع وتثبيت أسعار المشروبات الغازية، والاتفاق على تقاسم الأسواق والمناطق.

وأصدرت الهيئة 3 قرارات تشهير بحق شركة للمعدات والغازات الصناعية، وغرمتها في الأولى مبلغ 3 ملايين ريال لإرغامها أحد العملاء على عدم التعامل مع منافس آخر، وفي الثانية غرمتها 4 ملايين ريال للاتفاق بين المنتجين على تقسيم الأسواق والمناطق في مناقصة لوزارة الصحة، وفي الثالثة 5 ملايين ريال للاتفاق بين المنتجين على التواطؤ في مناقصة وزارة الصحة.

وكان قرار التشهير الأخير خلال العام الماضي بحق مصنع للغازات الصناعية، حيث تم تغريمه 5 ملايين ريال للاتفاق على التواطؤ في مناقصة لوزارة الصحة.