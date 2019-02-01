ارتفاع عدد المصابين الفلسطينين في غزة لـ 32 برصاص الاحتلال

أصيب 32 مواطنا فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الجمعة ال` 45 من مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة – في بيان مساء اليوم – إصابة 32 مواطنا برصاص قوات الاحتلال شرق قطاع غزة بينهم مسعفة أصيبت بقنبلة غاز مباشرة في الوجه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح.

وتعمدت قوات الاحتلال استهداف المتظاهرين السلميين على طول الحدود الشرقية في المناطق العلوية من الجسد حيث أصيب طفل وفتاة في الصدر ووصفت جراحهم بالخطرة بالرصاص الحي.

وقال شهود عيان ان عددا من الشبان تمكنوا من قص السلك شرق غزة وفي منطقة ابو صفية.

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