شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يعلن انعقاد مؤتمر ثالث حول مستقبل سوريا في مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موجيريني، اليوم الجمعة، أن الاتحاد سيعقد مؤتمرا حول مستقبل سوريا في الفترة بين 12 إلى 14 مارس المقبل في بروكسل.
وقالت موجيريني - في ختام اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "سأغتنم هذه الفرصة لأطلعكم على أننا سننظم "مؤتمر بروكسل الثالث" حول مستقبل سوريا والمنطقة في الفترة بين 12 إلى 14 مارس المقبل في بروكسل".
وأضافت موجيريني أنها تبادلات الآراء مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن حول كيفية الاستفادة من هذا المؤتمر على صعيد المساعدات الإنسانية، ودعم التحول السياسي في سوريا ودور الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.
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