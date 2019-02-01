قوات عسكرية عمانية تدخل أراضي الإمارات

وبحسب صحيفة "أثير" توجهت قوة من كتيبة الصحراء التابعة للواء المشاة 23 بالجيش السلطاني العماني وعناصر الإسناد الملحقة بها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اليوم للمشاركة في التمرين العسكري المشترك العماني- الإماراتي (تعاون2) الذي يقام خلال الفترة من 3 إلى 14 من شهر فبراير الجاري.

يأتي هذا التمرين في إطار البرامج التدريبية السنوية التي ينفذها الجيش السلطاني العماني مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتهدف مثل هذه التمارين إلى تبادل الخبرات وتفعيل خطط التدريب والتمارين المشتركة وهي ضمن الخطة التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش السلطاني العماني لإدامة المستويات العالية في الأداء والكفاءة التدربية والقتالية لدى منتسبي الجيش السلطاني العماني.