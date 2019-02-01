أمن لبنان في قبضة «ملكة الاقتصاد».. تعرّف على أول وزيرة داخلية عربية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لم ينهِ التشكيل الجديد للحكومة اللبنانية جموداً سياسياً استمرّ تسعة أشهر فقط، لكنّ تضمّن مفاجأة لم تكن متوقعة، وذلك بعدما تضمّن تعيين ريا حفار الحسن وزيرةً للداخلية، في حدث غير مسبوق عربيًّا.

"ريا" وُلدت في يناير 1967، وهي متزوجة من الدكتور جناح الحسن، ولديهما ثلاث أبناء، "دانا وراما زين".

حصلت على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1987، وبعدها بثلاث سنوات درجة ماجستير في إدارة الأعمال (تخصص في التمويل والاستثمار) من جامعة جورج واشنطن الأمريكية.

تملك "ريا" سجلًا ناصعًا في المجال الاقتصادي، ينشره "مصر العربية" كما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان:

- 8 أبريل 2015 حتى اليوم: رئيسة مجلس إدارة - المديرة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.

- نوفمبر 2009 - يونيو 2011: وزيرة المال في الحكومة الأولى لسعد الحريري.

- عضو في مكتب رئيس الوزراء.

- مسؤولة عن مشروعات عديدة في رئاسة الحكومة، بما في ذلك دعم رئيس الحكومة في عدد من السياسات والمساعدة التقنية وبناء القدرات.

- عضو في مكتب تنسيق الإصلاح الحكومي المكلف بمراقبة تنفيذ برنامج "باريس 3".

- ترؤس الجهود بالإنابة عن الحكومة اللبنانية من أجل إنشاء صندوق إنعاش لبنان التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بداية أزمة صيف 2006.

- الإشراف على مشروع البنك الدولي لتصميم وتنفيذ إصلاحات القطاع الاجتماعي.

- المشاركة في إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين تابع للبنك الدولي من أجل إعادة إعمار مخيم نهر البارد الفلسطيني.

- مديرة أحد المشروعات التي يمولها الاتحاد الأوروبي "دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية".

- مديرة مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "تعزيز قدرات اتخاذ القرار في مكتب رئيس الوزراء".

- أبريل 2005 - أكتوبر 2005: اختصاصية برنامج للحوكمة الاقتصادية واستهداف الفقر في مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

- ديسمبر 2000 - يونيو 2003: مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة.

- مديرة مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "المساعدة المؤسسية للسياسة الاقتصادية والتجارة".

- سبتمبر 2000 - نوفمبر 2000: مسؤولة أولى للائتمان العليا، بنك البحر المتوسط / قسم الخدمات المصرفية للشركات.

- سبتمبر 1999 - أغسطس 2000: مساعدة مسؤول الائتمان، بنك بيبلوس / قسم الخدمات المصرفية للشركات، القسم التجاري.

- مارس 1995 - أغسطس 1999: مستشارة وزير المالية ومنسقة تنفيذ الاصلاحات المالية في وزارة المالية.

- مشروع المساعدة الفنية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ البنك الدولي/ صندوق النقد الدولي حول "تعزيز الإيرادات والإدارة المالية".

- نوفمبر 1992 - فبراير 1995: مستشارة وزير المالية.

- مارس 1991 إلى أكتوبر 1992: مساعدة مدير، مجموعة البحر المتوسط للمستثمرين (MGSG).

- دائرة التخطيط والتطوير المؤسسي.