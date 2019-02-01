إصابة فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية، الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاماً. وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، اليوم الجمعة، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، واعتلت أسطح منازل المواطنين بعد تحطيم أبوابها الخارجية، وأطلقت الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع؛ ما أدى لإصابة مواطنين أحدهما بالكتف والآخر في اليد، إضافة إلى العشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانياً من قبل طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضح أن مواجهات عنيفة اندلعت عقب تصدي الشبان للجنود بالحجارة، وأجبروهم على التراجع وأفشلوا كميناً لهم نصبوه داخل أحد المنازل المهجورة بنية اعتقال شبان من القرية، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال بدأت تكثيف عمليات تصوير الشبان.

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