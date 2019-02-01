ماذا قال مسؤولو الجيش والحكومة القطرية عن فوز "العنابي" التاريخي بكأس آسيا

وفاز المنتخب القطري على نظيره الياباني (3 — 1)، في المباراة، التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة 1 فبراير/ شباط الجاري، على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية في الإمارات.

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أمير قطر

قال تميم بن حمد على "تويتر": "ألف مبروك لمنتخبنا، مبروك لقطر وشعبها هذا الفوز التاريخي بكأس آسيا ٢٠١٩".

وأضاف: "ألف تحية لأبطالنا والجهازين الفني والإداري، الذين جعلوا هذه البطولة إنجازا عربيا وقدموا ملحمة كروية مثيرة وحققوا أحلام الملايين من مشجعي الكرة القطرية عبر الوطن العربي الكبير".

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رئيس الوزراء

وقال رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر على "تويتر": "كفيتوا ووفيتوا يا أسود تميم، فقد مثلتم كل العرب خير تمثيل بأدائكم الرائع وأخلاقكم الرياضية العالية".

وأضاف: "تهانينا لسيدي سمو الأمير ولكل من يعيش على أرض قطر هذا الإنجاز، فخورين بكم يا أبطال آسيا تحقيق كأس آسيا 2019 بكل جدارة".

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وزير الخارجية

كتب وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على "تويتر": "المنتخب القطري يتوج بكأس آسيا بامتياز واستحقاق، فخورون بهذا الإنجاز التاريخي القطري والعربي".

وتابع: "بهذا الفريق الشاب المحترف، الذي أثبت المنتخب قدرته وموهبته في أقوى البطولات الإقليمية (كأس آسيا 2019)، مضيفا: "الوعد كأس العالم في قطر ٢٠٢٢".

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وزير الدفاع

كتب وزير الدفاع خالد العطية، على "تويتر": "الله لك الحمد، مبروك لكتيبة العنابي بيض الله وجيهكم وفالكم البطولة".

وأضاف: "باسمي وباسم كافة منتسبي وزارة الدفاع نتقدم بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد، الأمير المفدى، والشعب القطري العزيز فوز كتيبة العنابي أبطال آسيا، منها وأعلى باذن الله".

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جوعان بن حمد

كتب جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر، على "تويتر": "هنيئا للقيادة والشعب في قطر وللأمة العربية جميعا فوز العنابي بكأس آسيا 2019 على حساب الساموراي الياباني".

وأضاف: "قطر التي شرفت العرب بهذا الإنجاز تعِد الشعوب العربية وشعوب الشرق الأوسط أن تشرفهم أيضا وهي تستضيف أول نسخة من كأس العالم يتم تنظيمها في المنطقة في التاريخ".

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حمد بن جاسم

كتب رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم على "تويتر": "أتوجه بالتهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير المفدى والى الشعب القطري الكريم".

وأضاف: "وأتقدم بالشكر الى الفريق والإداريين على هذا الفوز المشرف، الذي يضاف لصمود الشعب والقيادة".

وأحرز أهداف المباراة لقطر المعز علي في الدقيقة 12، وعبد العزيز حاتم في الدقيقة 26 وأكرم عفيف في الدقيقة 81 ، فيما أحرز هدف اليابان الوحيد مينامينو في الدقيقة 69.

وبهذا الفوز يحقق منتخب قطر البطولة لأول مرة في تاريخه، كما يعد النهائي الأول الذي خسره منتخب اليابان.