شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة.. عقوبة رادعة لعصابة أفريقية ادعت قدرتها على مضاعفة الأموال بالسحر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة أحكاماً بالسجن تراوحت بين 15 إلى 20 عاماً على 14 شخصاً من جنسية أفريقية، امتهنوا تزوير العملات والاحتيال وإيهام ضحاياهم بالقدرة على جعل الأموال تتكاثر باستخدام السحر.

وفي التفاصيل، تلقت شرطة المدينة بلاغات تفيد بتعرض مقدميها للنصب والاحتيال، ومن بينهم مواطن يملك أرضاً، أوهموه بأن أرضه تحتوي على كنوز كبيرة، وأنهم بمقدورهم جعل الأموال تتكاثر، طالبين منه تحويل مبالغ مقابل شيك بالدولار بأضعاف المبلغ، وتاجر آخر سيطروا عليه ودفعوه لتحويل مبالغ لهم في أوقات متفاوتة.

وتابعت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة، هذه البلاغات وغيرها، وكشفت إجراءاتها البحثية والجنائية عن تورط 14 شخصاً من جنسية أفريقية وتواجد بعضهم في جدة ومنطقة المدينة المنورة وبعض المناطق الأخرى، كما كشفت الطرق التي يتبعونها في احتيالهم على ضحاياهم.

وبادرت الجهات الأمنية بإلقاء القبض عليهم وهم في حالة تلبس، ليقدموا في النهاية إلى المحكمة الجزائية بمنطقة المدينة، التي أصدرت بحقهم أحكاماً متفاوتة بالسجن تراوحت بين 15 إلى 20 عاماً.