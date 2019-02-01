موسكو: وفد روسي يبحث في تركيا إطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية

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موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الروسية: "جرى تبادل الآراء حول الوضع القائم في سوريا وتدابير دفع العملية السياسية، بما في ذلك مهمة إطلاق اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن كمرحلة مهمة في حل الأزمة السورية".
© Sputnik . Alexei Kudenko
كما أعلن وزير الخارجية التركي، مولوود تشاووش أوغلو، سابقاً، أن لقاء الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) حول سوريا سيعقد في مدينة سوتشي الروسية يوم 14 شباط/ فبراير المقبل.
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