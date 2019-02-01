وزير خارجية قطر: الوعد "كأس العالم 2022"

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© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
وأضاف "بهذا الفريق الشاب المحترف، الذي أثبت المنتخب قدرته وموهبته في أقوى البطولات الإقليمية (كأس آسيا 2019).
وتابع: "الوعد كأس العالم في قطر ٢٠٢٢".
وفاز المنتخب القطري على نظيره الياباني (3 — 1)، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة 1 فبراير/ شباط الجاري، على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية في الإمارات.
وأحرز أهداف المباراة لقطر المعز علي في الدقيقة 12، وعبد العزيز حاتم في الدقيقة 26 وأكرم عفيف في الدقيقة 81 ، فيما أحرز هدف اليابان الوحيد مينامينو في الدقيقة 69.
وبهذا الفوز يحقق منتخب قطر البطولة لأول مرة في تاريخه، كما يعد النهائي الأول الذي يخسره منتخب اليابان.
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