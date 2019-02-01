أمير الكويت يهنئ قطر على فوزها بكأس آسيا

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بعث الشيخ صباح رسالة تهنئة إلى الشيخ تميم بفوز منتخب العنابي مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلتها الإمارات والإمكانيات التي وفرتها لإنجاح هذه البطولة، حسبما نقلت صحيفة الأنباء الكويتية.
© Sputnik . Pavel Gerasimov
في السياق ذاته، علق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على فوز منتخب بلاده التاريخي، على المنتخب الياباني، في نهائي كأس آسيا 2019، وكتب تميم بن حمد على "تويتر": "ألف مبروك لمنتخبنا ولقطر وشعبها هذا الفوز التاريخي بكأس آسيا ٢٠١٩".
وفاز المنتخب القطري على نظيره الياباني (3 — 1)، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية في الإمارات.
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