عقب التتويج الآسيوي.. وزير خارجية قطر: الوعد كأس العالم 2022

الدوحة / أحمد يوسف/ الخليج 365قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجمعة، عقب فوز منتخب بلاده ببطولة أمم آسيا لكرة القدم: "الوعد كأس العالم في قطر 2022".جاء ذلك في تغريدة له على "تويتر".وحقق "العنابي"، مساء الجمعة، فوزًا تاريخيًا بالبطولة، بعد تغلبه على منافسه الياباني، بثلاثة أهداف إلى هدف في المباراة النهائية للبطولة القارية المقامة في الإمارات.

وعقب المباراة غرد الوزير قائلا: "المنتخب القطري يتوج بكأس آسيا بامتياز واستحقاق، فخورون بهذا الإنجاز التاريخي القطري والعربي".

وأضاف أنهم فخورون أيضا "بهذا الفريق الشاب المحترف الذي أثبت قدرته وموهبته في أقوى البطولات الإقليمية كأس آسيا 2019".

وختم بهذه الجملة: "الوعد كأس العالم في قطر 2022"، في إشارة إلى أن منتخب بلاده سيتألق في مونديال كأس العالم 2022، الذي تستضيفه قطر لأول مرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وفازت قطر في 2010، باستضافة مونديال كأس العالم لعام 2022.