قدم: 9 أرقام تزين تتويج قطر بلقب أمم آسيا للمرة الأولى

محمد يونس/ الخليج 365

حقق المنتخب القطري، اليوم الجمعة، 9 أرقام قياسية عقب التتويج بلقب كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم التي أقيمت في الإمارات للمرة الأولى في التاريخ.

وتغلب المنتخب القطري على نظيره الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية للبطولة القارية.

وجاءت الأرقام على النحو التالي:

- توّج المنتخب القطري بلقب أمم آسيا للمرة الأولى في التاريخ.

- المنتخب القطري حقق أطول سلسلة إنتصارات متتالية بالفوز في سبع مباريات.

- أصبح المعز علي صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف التي أحرزها لاعب واحد بنسخة واحدة بإجمالي 9 أهداف.

- أصبحت قطر رابع دولة عربية وخليجية تتوّج باللقب الآسيوي عقب السعودية، والكويت، والعراق.

- انتصار قطر في النهائي أدى إلى ارتفاع عدد الألقاب العربية إلى 6، بعدما توجت الكويت في 1980 ثم السعودية في 1984 و1988 و1996 والعراق في 2007.

- نجح أكرم عفيف في صناعة 13 هدفا مع المنتخب القطري بشكل عام، أكثر من أي لاعب آخر.

- أنهي المنتخب القطري البطولة كأقوى خط هجوم بـ١٩ هدفًا في ٧ مباريات، وأقوى خط دفاع حيث تلقت شباكه هدفًا وحيدًا.

- للمرة الأولى منذ نسخة ١٩٨٨ يتلقى المنتخب الياباني هدفين في الشوط الأول.

- استطاع المنتخب القطري الفوز في كافة مبارياته السبع بالبطولة.