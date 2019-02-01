شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مؤثرة.. نمساوي يعتنق الإسلام في المملكة وتوفي أثناء أداء الصلاة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - الدمام:

تُوفي مقيم نمساوي يعيش في المملكة منذ أكثر من 40 عاماً، أثناء أدائه صلاة العشاء بمنزله بمدينة الدمام، الاثنين الماضي.

واعتنق النمساوي ويُدعى “هيرمان بايمرو”، الإسلام في رمضان عام 1433هـ، وتُوفي عن عمر ناهز 82 عاماً.

وأوضح مكتب الدعوة والإرشاد بالدمام أن “هيرمان” أسلم على يد داعية المكتب الشيخ محمد عالم، لافتاً إلى أنه كان ملتزماً بتعاليم الدين الحنيف وكان يدعو من حوله للإسلام.

ونشر المكتب مقطع فيديو للمقيم النمساوي يتحدث فيه عن قصة قدومه للمملكة واعتناق الإسلام.