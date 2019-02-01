شكرا لقرائتكم خبر عن انتزاع أكثر من 7 آلاف لغم حوثي داخل الأراضي اليمنية خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) عن تمكنه من انتزاع أكثر من 7 آلاف لغم وعبوة ناسفة وذخيرة خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2019.

وانتزع المركز 89 لغماً مضاداً للأفراد، و2,322 لغماً مضاداً للآليات، و284 عبوة ناسفة، و4,487 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه خلال هذا الأسبوع 7,183 لغماً.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى نهاية يناير الماضي 38,817 لغماً، كانت مزروعة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت الميليشيا إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة.

وراح ضحية هذه الألغام منذ الانقلاب على الشرعية عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.