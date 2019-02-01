عاهل الأردن يزور تركيا السبت تلبية لدعوة أردوغان

عمان/ليث الجنيدي/الخليج 365

أعلن الديوان الملكي الأردني، الجمعة، أن الملك عبد الله الثاني، سيبدأ السبت زيارة رسمية إلى تركيا، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأفاد الديوان الملكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن العاهل الأردني سيتوجه من تركيا إلى تونس الأحد.

وورد في البيان، أنه "يقوم الملك عبدالله الثاني ترافقه الملكة رانيا العبدالله، يوم غد السبت، بزيارة إلى تركيا تلبية لدعوة من الرئيس التركي".

وأضاف: "ومن تركيا يتوجه الملك عبد الله ترافقه الملكة رانيا إلى تونس يوم الأحد المقبل، في زيارة يجري خلالها مباحثات مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي".

ولم يصدر البيان مزيدًا من التفاصيل حول أجندة الزيارة إلى البلدين.