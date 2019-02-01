الخارجية الروسية ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية

رحبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري . مؤكدة أن ذلك خطوة مهمة نحو المزيد من تعزيز وحدة هذا البلد.

وذكرت الخارجية الروسية- في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إن “موسكو ترحب بالنجاح في إنجاز الماراثون السياسي الذي استمر لمدة ثمانية أشهر، من أجل الموائمة بين أعضاء الهيئة العليا للسلطة التنفيذية في لبنان، لقد اتُخذت خطوة مهمة نحو تعزيز وحدة هذا البلد”.

وأشارت إلى أن موسكو تعول على مواصلة الحوار السياسي النشط والتفاعل مع لبنان لمصلحة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، والتغلب على الآثار السلبية للأزمات التي تمر بها هذه المنطقة في السنوات الأخيرة.

وانتهت أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، أمس، بعدما أثمرت المفاوضات السياسية بين القوى السياسية، عن توافق على توزيع الحصص والمقاعد، واضعة بذلك نهاية للخلافات الحادة التي شهدها لبنان منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في مايو الماضي، والتي أبقت البلاد من دون حكومة طوال 252 يوما.

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