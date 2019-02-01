مساعدات إماراتية لأكثر من مليون يمني في سبعة أشهر

اسماء السيد - ابوظبي: أعلن الهلال الأحمر الإماراتي أنه قدم أكثر من 140 ألف سلة غذائية ل 121 قرية ومنطقة في الساحل الغربي لليمن في السبعة أشهر الماضية. وبحسب البيان فإن عدد المستفيدين بلغ "أكثر من مليون شخص في 121 قرية و منطقة" في الساحل الغربي في الفترة من 20 حزيران/يونيو 2018 إلى 30 كانون الثاني/يناير. والامارات شريك رئيسي في التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية.

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