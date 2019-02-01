شكرا لقرائتكم خبر عن سفير تشاد يطلب نقل معرض القاهرة للكتاب إلى بلاده لتعزيز التعاون الثقافى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب دكتور داوود الأمين سفير دولة تشاد بجمهورية مصر العربية، نقل معرض القاهرة الدولي للكتاب، الى بلاده، لتعزيز اواصر الصداقة والتعاون الثقافى بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية بوزارة الثقافة؛ ظهر اليوم الجمعة؛ للسفير التشادي، وذلك خلال زيارة السفير لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذى يقام حاليا يوبيله الذهبى بأرض المعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وأبدى سفير تشاد إعجابه الشديد بتنظيم المعرض هذا العام ووصفه بالعالمي؛ معربا عن تقديره لمستوى الوعى والإقبال الجماهيري على المعرض. وطلب من رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب نقل معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى بلاده.

ووعد دكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب بمناقشة طلب السفير التشادي مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم؛ فور انتهاء فعاليات المعرض وذلك في إطار تفعيل سبل التعاون الثقافى مع دولة تشاد الصديقة.