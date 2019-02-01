بالفيديو... الديوان الملكي السعودي يجرم اتهام الزوجة بالزنا

جاءت تصريحات المطلق خلال حديثه في أحد اللقاءات التلفزيونية ببرنامج "فتاوى"، وقال فيها: "من يتهم زوجته بتلك التهم مجرم أشد الإجرام، ومن يشكك في نسب أولاده يجب عليه الذهاب إلى التحليل الطبي قبل إلقاء الاتهامات، وفي حالة تأكده من نسب أولاده منه لا يجوز له التكلم بعد ذلك".

وتابع المطلق قائلا، إنه يجوز للزوجة إقامة دعوى على زوجها في حال أن قذفها، مضيفا أن "القاضي حينئذ سينظر في أمرها وربما يحيلها وإياه إلى الطب، والطب يقول كلمته، ثم إن القاضي يؤدبه إذا كان مفتريا على المرأة".