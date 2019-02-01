التعليم مهنة ربانية

صحيفة الخليج الإلكترونية

تعتبر مهنة التعليم من أشرف المهن التي يقوم بها الإنسان، فأهميّتها لا تقلّ أبداً عن الطبّ أو الصيدلة أو المحاماة وغيرها من المهن، فالمعلم هو الشخص الذي ينشئ أجيال واعدة متعلمة ومثقفة، فعندما يقف المعلم في الصف فإنه يعطي علمه للعديد من الطلاب وليس لطالب واحد، لذا فإنّ تأثيره على المجتمع سيكون كبيراً من خلال التأثير على عقول ذلك العدد الكبير من الطلاب، فالمعلم قبل أن يعطي علمه لتلاميذه فهو أيضاً يعلّمهم الأخلاق الحميدة، ويهذب طباعهم، ويجعل منهم أشخاصاً ذوو هدفٍ في هذه الحياة، وينير عقولهم ليفكروا بطريقة صحيحة وإيجابيةّ ، كما أنّ جميع المهن الأخرى لا يمكن أن تكون موجودة دون المعلم، فالطبيب مثلاً قبل أن يصبح طبيباً كان قد مرّ على يدي معلم جعله يتقن الطبّ، والمعلّم يولد الأمل لدى طلابه ويجعلهم أكثر يقيناً بأنّهم هم بناة المستقبل.

والتعليم هي المهنة التي لا يمكن أن يستغني عنها الإنسان، والمعلم صاحب رسالة مقدّسة وشريفة على مر العصور، فهو معلّم الأجيال، ومربّيها، وإذا أمعنّا النظر في معاني هذه الرسالة المقدّسة، والمهنة الشريفة خلصنا إلى أن مهنة التعليم التي اختارها المعلم، وانتمى إليها إنّما هي مهنة أساسية، وركيزة هامّة في تقدم الأمم وسيادتها.. وتُعدُّ مهنة التعليم رسالة رفيعة الشأن، عالية المنزلة، تحظى بإهتمام الجميع، لما لها من تأثير عظيم في حاضر الأمة ومستقبلها، ويتجلّى سمو هذه المهنة ورفعتها في مضمونها الأخلاقي الذي يحدد مسارها المسلكي، ونتائجها التربوية والتعليمية، وعائدها على الفرد، والمجتمع، والإنسانية جمعاء.. وبديهي أن تستمد الأمم والمجتمعات أخلاقيات المهنة من قيمها ومقوماتها، ونحن -بفضل الله- نستمد أخلاقيات المهنة من عقيدتنا الإسلامية المقررة في القرآن الكريم، والسُّنَّة المطهرة، ورسول الله قدوتنا ومعلمنا في هذا الشأن. .

كما ان المعلم هو الذي يخلق طلاباً أكثر إبداعاً في مجالات الحياة المختلفة من خلال تجدده وابتكاره في أداء مهنته، وهو الذي يشجعّهم على المضي قدماً نحو المزيد من الإبداع، وبالتالي فإنّ مهنة التعليم هي المهنة الوحيدة القادرة على بناء المجتمعات الناجحة والمتفهّمة لهذه الحياة ومتطلّباتها، والمواكبة لكلّ ما هو جديد في هذا العالم، وهي المهنة التي تنشئ العلماء والمفكّرين في المجتمعات المختلفة

فهنيئا للمعلم بشرف هذه المهنة العظيمة، فقبل أن تكون مهنة فهي رسالة وأمانة تكبد في حملها على عاتقه رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم معلم الناس الهدى فهي رسالة الأنبياء.

وأي شرف أكبر من أن الله عز في علاه وملائكته الطاهرون يصلون على معلم الناس الخير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير). فهنيئاً لكم معشر المعلمين هذه المكانة والمنزلة الرفيعة.

هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بقلم

شرف بنت ناصر بهكلي

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