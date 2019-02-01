شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» تكشف غرامة رمي أي مخلفات خارج المركبة والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
دعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات لعدم رمي المخلفات على الطرق حفاظاً على البيئة، مبينة أن رمي أجسام خارج المركبة يعد مخالفة مرورية يعاقب عليها نظام المرور بغرامة تتراوح بين 300 – 500 ريال.
وقال “المرور” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “رمي أجسام خارج المركبة يعد مخالفة مرورية كما ورد بجدول المخالفات رقم 3”.
وأوضح “المرور” أن عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة يعد مخالفة مرورية.
وأضاف: “أن السير ليلاً دون إضاءة أنوار المركبة يجعل رؤية المركبات الأخرى لمركبتك شبه مستحيلة ويعرضك وسالكي الطريق لخطر الحوادث المرورية”.
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