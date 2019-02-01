أوروبا ترحب بتأسيس آلية لتفادي العقوبات على إيران

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي رحّب الاتحاد الأوروبي، بتأسيس كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا آلية خاصة لتجنب تعرض إيران للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

جاء ذلك في تصريح أدلت بها ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، فيديريكا موغيريني، عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد، في العاصمة الرومانية بوخارست.

وأوضحت موغيريني أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا دشنت الخميس، الآلية التجارية الخاصة "INSTEX"، مضيفة "وهذا خبر جميل بالنسبة لي، وخطوة إيجابية".

وأشارت أن "INSTEX" ستمكن اللاعبين الاقتصاديين من التبادل التجاري مع إيران بشكل شرعي.

وأضافت "أعتقد أن هذه الآلية ضرورية لتنفيذ (مواصلة) الاتفاق النووي الإيراني".

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل أعماله من أجل تفعيل الآلية الخاصة في أقرب وقت ممكن.

والآلية "INSTEX" تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، ويديرها مصرفي ألماني، ويراقب آلية عملها دبلوماسي بريطاني.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن هايكو ماس، وزير خارجية ألمانيا، تدشين البلدان الثلاثة آلية مالية لمساعدة الشركات الأوروبية على تجنب التعرض للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وقال ماس، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "بحثنا عن طرق للتوصل لهذه الآلية لأننا مقتنعون تمامًا بأنها تخدم مصالحنا الأمنية الاستراتيجية في أوروبا"، وفقا لوسائل إعلامية ألمانية.

وأضاف: "لا نريد أن تخرج إيران من هذا الاتفاق (النووي) وتعود إلى تخصيب اليورانيوم. هذا يتعلق بمصالحنا الأمنية في أوروبا".

وبدأت الولايات المتحدة في 5 نوفمبر 2018، تطبيق حزمة ثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو من نفس العام. -